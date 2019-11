Parksituation am Theaterzelt sorgt für Frust bei Besuchern

Altenburg

Große Premieren, ein besonderes Ambiente und ein durchaus abwechslungsreiches Programm: Der Besuch im Altenburger Theaterzelt könnte ein rundum schönes Erlebnis sein. Könnte. Denn für manchen Gast endete der Theaterabend in den zurückliegenden Wochen mit reichlich Frust statt Lust.

Negativfolgen fürs Theater?

Konkret treibt die Parkplatzsituation auf dem Vorplatz der Interimsspielstätte den Besuchern die Zornesröte ins Gesicht. Denn nicht wenige stellten zu den jüngsten Vorstellungen ihr Fahrzeug nicht, wie gedacht, auf dem zum Theaterzelt gehörigen Parkplatz ab, sondern auf jenen Stellflächen, die der nahen Schwimmhalle zugeschlagen werden. Das Ergebnis: An zig Windschutzscheiben prangte ein Strafzettel über 24,90 Euro, ausgestellt von der Firma „Fair parken“, die den Parkplatz seit September für den Eigentümer, die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH (Ewa) bewirtschaftet (OVZ berichtete). Zahlreiche Besucher machten in der Folge ihrem Ärger über diese Praxis gegenüber dem Theater und auch der OVZ Luft – und befürchten negative Auswirkungen für die Kultureinrichtung.

Frust bei den Besuchern

Mit dem Vorgehen, schätzt etwa OVZ-Leserin Stefanie Apel, werde das Theater geschädigt, „da einige Besucher während der kommenden zwei Jahre nun nicht mehr in das Theaterzelt gehen“. Auch sie habe nach ihrem Besuch einen Strafzettel an der Windschutzscheibe vorgefunden und habe sich mit der Ewa in Verbindung gesetzt. Dort sei ihr signalisiert worden, dass es kein Entgegenkommen geben werde. „Mein Vorschlag war, ab 19 Uhr die Plätze freizugeben. Eine Einsicht gab es nicht“, schreibt Apel. „Es muss doch möglich sein, dass ein städtisches Unternehmen mit einem Theater, welches von der Stadt unterstützt wird, um überleben zu können, eine Einigung zu findet.“

Kuntze : „Müssen neue Parkordnung akzeptieren“

Auf Seiten des Theaters hat man Verständnis für den Unmut, betont aber auch, dass man letztlich nur im kleineren Rahmen Abhilfe schaffen kann. „Wenn die Ewa auf ihrer Fläche die Parkordnung ändert, müssen wir das zunächst akzeptieren und haben darauf keinen Einfluss“, erklärt Generalintendant Kay Kuntze. Trotzdem habe man kürzlich das Gespräch mit den Verantwortlichen des Betriebs gesucht und dazu auch Vertreter der Stadt hinzugezogen. „Unser Vorschlag war, die Parkdauer von einer auf drei Stunden heraufzusetzen“, erklärt Kuntze. In diesem Punkt sei jedoch keine Einigung erzielt worden.

Mit solchen Schildern ist der Schwimmhallen-Parkplatz vom Rest des Festplatzes abgetrennt. Quelle: Bastian Fischer

Absperrung, Einweiser und weitere Stellplätze

Ungeachtet dessen habe man bereits Schritte eingeleitet, um die Situation für die Besucher ein wenig zu entspannen. „Wir machen inzwischen den zum Theaterzelt gehörenden Teil des Parkplatzes zu Vorstellungen mit Pylonen kenntlich, haben ein beleuchtetes Hinweisschild angeschafft und stellen jeweils einen Mitarbeiter als Einweiser ab“, zählt Kuntze auf. Reiche der kalkulierte Platz von 200 Stellplätzen nicht aus, bestehe zudem die Möglichkeit, Besucher auch auf dem umzäunten Areal direkt am Zelt parken zu lassen. Je nachdem, wie viele Mitarbeiter zugegen sein müssen, stünden so 50 bis 100 weitere Plätze zur Verfügung. Weitere Schritte seien zunächst nicht möglich: „Für feste Begrenzungen bräuchten wir eine behördliche Erlaubnis, auch besteht die Gefahr von Schäden durch Vandalismus.“

Ewa bietet temporäre Lösung an

Leichte Entwarnung gibt dagegen auf OVZ-Anfrage die Ewa. Dort bestätigt man das Gespräch mit Theater und Stadtvertretern – und bietet zumindest einen temporären Kompromiss an. So sei man sich in der weiteren Vorgehensweise durchaus einig mit den anderen Beteiligten. Die Ewa verstehe sich als Förderer des Theaters und der Kultur in Altenburg und habe sich vor diesem Hintergrund entschieden, für die Dauer der Adventszeit „alle Straftickets von 9 bzw. 24,90 Euro unter Vorlage der entsprechenden Theaterkarte in ein Nutzungsticket von 4 Euro“ umzuwandeln, so die Geschäftsführung. Betroffene, die in diesem Zeitraum einen Strafzettel erhalten, könnten sich jederzeit mit diesem und ihrem Theaterticket am Ewa-Sitz ( Franz-Mehring-Straße 6) melden und die Straf- in die günstigere Nutzungsgebühr umwandeln lassen.

Appell an die Taxiunternehmen

Wie es danach weiter geht, ist derzeit noch offen. Generalintendant Kay Kuntze wendet sich auf der Suche nach weiterer Unterstützung auch an die Taxiunternehmen der Region: Zwar lasse sich die benötigte Kapazität bei den einzelnen Vorstellungen schwer einschätzen. „Es könnte sich aber durchaus rentieren, einmal testweise an einem Vorstellungsabend zwei Taxen zum Aufführungsende vor dem Zelt warten zu lassen“, regt er an.

