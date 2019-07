Altenburg

Die politische Landschaft ist bunter geworden. Seit Kurzem gibt es auch in Thüringen die 2013 begründete Partei menschliche Welt. Dazu wurde ein Landesverband in Altenburg gegründet, informiert die Partei. „Daher ist der Sitz des neuen Landesverbandes hier in Altenburg“, heißt es weiter in der Presseerklärung. Damit soll den Thüringern eine echte Alternative geboten werden, um sich für Menschenwürde, Tierschutz und ein Wirtschaftssystem zum Wohl aller stark zu machen. Außerdem stünden ethische Werte und ein globales Verständnis von Güte und Vernunft im Mittelpunkt.

Damit will die Partei menschliche Welt auch zur Landtagswahl antreten. Die Sammlung der 250 dazu benötigten Unterschriften ist bereits in vollem Gange. Die Altenburger Yogalehrerin Ursula Krause wird als Vorsitzende des Landesverbandes als Spitzenkandidatin um Stimmen werben. Sie möchte die Friedfertigkeit des Yoga in die Gesellschaft tragen, schreibt die Partei.

Einzug in den Thüringer Landtag als Ziel

„Um die vielen Probleme unserer Gesellschaft zu lösen, brauchen wir Politiker, die menschliche Werte wie Aufrichtigkeit und Nächstenliebe auch wirklich leben”, sagt die Unternehmerin und sechsfache Mutter. Yoga führe zu innerem Frieden und schafft damit beste Voraussetzungen für Frieden in allen Bereichen der Gesellschaft, so Krause.

Beim Projekt „Einzug in den Landtag“ bekommen die Altenburger auch Unterstützung vom Bundesteam der Partei menschliche Welt. Wie der Landesverband ausführt, war zu dessen Gründung auch Parteigründer und Yoga-Mönch Dada Madhuvidyananda für zwei Tage aus Berlin nach Altenburg gekommen. „Wir wollen nicht andere darum bitten, die Situation für uns zu verbessern. Wir möchten selbst Verantwortung übernehmen. Das ist mühsam und langwierig, aber irgendwo müssen wir beginnen”, erklärt Madhuvidyananda.

Von ovz