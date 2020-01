Altenburg

Fest mit Folgen: Eine Party in Altenburg hat in der Nacht auf Sonnabend gleich zu mehreren Anzeigen geführt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es in den frühen Morgenstunden zwischen 3.30 Uhr und 04.15 Uhr zu einem Einsatz wegen eines vermeintlichen Einbruchs in der Friedrich-Ebert-Straße. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass dort bis zu 50 Personen an einer Feierlichkeit teilnahmen. Nach derzeitigem Kenntnisstand nutzten im Rahmen des Festes bislang unbekannte Täter die vorhandenen Räumlichkeiten nicht ausschließlich zum Toilettengang, sondern erkundeten weiter die leerstehenden Büros.

Kein Einbruch, aber Sachbeschädigung und Gewalt

Zu einem Einbruch kam es dabei wohl nicht. Allerdings wurde das Inventar der Büros beschädigt. Deswegen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Das war aber noch nicht alles. Denn zwei Party-Gäste gerieten auf dem Heimweg in Streit. Als die Polizisten dies wiederum bemerkten und schlichten wollten, wehrte sich eine 20-Jährige und versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Die junge Frau war stark alkoholisiert und hatte 1,76 Promille intus. Gegen sie wird nun wegen Angriffes auf Polizisten ermittelt.

Von OVZ