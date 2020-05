Party zu Hause: Tritt die Polizei bei privaten Feiern nun die Tür ein?

Altenburg

Jugendweihefeiern haben im Altenburger Land eine große und jahrzehntelange Tradition. An diesem Sonnabend wäre es wieder mit ihnen losgegangen. Wäre. Denn etliche werden wohl ausfallen, weil sowohl private Feiern zu Hause als auch das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung stark eingeschränkt und viele Menschen verunsichert und verängstigt sind.

Doch wie sehen die Corona-Regeln für zu Hause aus und wie kann der Staat das kontrollieren? Die Thüringer Verordnung regelt das in Paragraf 3 bei den sogenannten sonstigen Zusammenkünften, die verboten sind – mit der Ausnahme, dass es sich um Angehörige des eigenen Haushaltes handelt plus maximal einer weiteren Person. Das heißt, dass die Jugendweihe in den eigenen vier Wänden in der Familie mit einem Verwandten oder Freund natürlich problemlos gefeiert werden könnte. Das aber wird den meisten Familien viel zu wenig sein.

Bußgeldkatalog sieht saftige Strafen vor

Doch alles, was darüber hinaus geht, wird problematisch und eventuell auch teuer. So regelt der Thüringer Bußgeldkatalog zur Verordnung, dass die verbots­widrige Teil­nahme an sons­tigen nicht gestat­teten Zusammen­künften im pri­vaten nicht­öffent­lichen Raum pro Person mit 100 Euro geahndet wird, plus 1000 Euro für den Veranstalter, also meist für die Eltern.

Nur wer verfolgt solche Verstöße und wie, vor allem wenn sie in Wohnung oder Eigenheim stattfinden? Zwischen Landratsamt und den Gemeinden findet dazu ein Streit statt, wer von Beiden nun zuständig ist, weil dies in Thüringen nicht klar geregelt ist. Fest steht nur, dass die Polizei die Behörden dabei unterstützt. Und fest steht auch, dass nur die Polizei an einem Sonnabendabend im Altenburger Land als Kontrollinstanz übrig bleibt, weil die Behörden dann nämlich längst Feierabend haben.

Polizei geht Hinweisen nach

Tätig wird die Polizei aber nur aufgrund eines Hinweises, also zum Beispiel laute Geräusche oder unübliche Fahrzeugansammlungen vor einem Gebäude. Das aber setzt voraus, dass jemand seinen Nachbarn anschwärzt (siehe dazu Kasten unten).

Die Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, Marleen Wedel, erklärte gegenüber der OVZ, dass die Polizei nur unterstützend tätig werde und selbst keine Bußgelder verhänge. Sie erstatte nur eine Anzeige und leite diese an die Ordnungsbehörden weiter.

Aufklärung an der Haustür

Kompliziert wird der Einsatz, weil die Beamten nicht wissen, was in der Wohnung vorgeht und sie diese wegen ihres besonderen Schutzes nicht ohne weiteres betreten dürfen „Natürlich versuchen wir, mit Gesprächen an der Haustür aufzuklären, was dort vor sich geht“, sagt Wedel. Sollte aber Gefahr im Verzug oder der Verdacht einer Straftat im Sinne des Infektionsschutzgesetzes bestehen, betrete die Polizei die Wohnung auch, „ohne den Mieter oder den Eigentümer um Erlaubnis zu fragen“, betont die Sprecherin.

Grundrecht ist nicht außer Kraft gesetzt

Mit dieser Praxis hat der Altenburger Rechtsanwalt Klaus-Peter Liefländer große Probleme. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung sei zwar momentan eingeschränkt, aber nur in der Frage, dass der Bewohner nicht bestimmen darf, wie viele Personen sich dort aufhalten.

Der Rechtsanwalt und Kreistagsabgeordnete Klaus-Peter Liefländer betont, dass Bewohner bei einer Befragung durch die Polizei sich nicht selbst belasten dürfen. Quelle: Mario Jahn

Das bedeute auch in Corona-Zeiten strenge Regeln zum Betreten der Wohnung. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes besage, dass die Verdachtsgründe für ein Betreten durch die Polizei über vage Anhaltspunkte oder bloße Vermutungen hinausreichen müssen. Es reiche ebenso nicht aus, dass die Polizei erst durch die Durchsuchung der Wohnung selbst zu hinreichenden Verdachtsmomenten gelange.

Bewohner müssen sich nicht selbst belasten

Liefländer hat ebenso Probleme mit dem Haustürgespräch. Denn der Bewohner müsse der Polizei nicht sagen, wer und wie viele Personen sich dort aufhalten, weil er sich damit selbst belasten könne, wovor er gesetzlich geschützt ist. Auch gegen die Verhängung eines Bußgeldes sollte man sich zur Wehr setzen, weil die Gerichte erst im Nachgang feststellen werden, ob die Grundrechtseinschränkung wirklich nötig und angemessen war.

Anschwärzen und Verpetzen nehmen zu Das Melden von tatsächlichen oder nur vermuteten Verstößen gegen die Auflagen in den vom Landrat und von der Landesregierung erlassenen Corona-Verordnungen nimmt zu. Das registrieren vor allem die Ordnungsämter im Landkreis, allerdings von Ort zu Ort unterschiedlich stark. Das bestätigte ein Leiter der Ordnungsbehörde einer Stadt im Landkreis. So gingen dort mitunter zwischen fünf und zehn Hinweise ein, denen man nachgeht, wobei sich meist keine wirklichen Vergehen herausstellten. Vor allem wurden vermeintliche Verstöße gegen die Auflagen zu Schließungen von Geschäften oder kleinen Gewerbebetrieben gemeldet. „Da reichte schon aus, dass in einem Friseurgeschäft abends Licht brannte, obwohl der Inhaber dort wohnte und seinen Laden privat betrat.“ In anderen Kommunen wurden Leute wegen Gartenpartys oder merkwürdigen Fahrzeugen vor einem Fitnessstudio angeschwärzt. Einmal wäre beim Duschen in einem Produktionsbetrieb die Abstandsregel nicht eingehalten worden, obwohl diese Firma gar nicht gearbeitet hat. Oft wird im Landratsamt angerufen, das die Fälle dann an die Städte und Gemeinden zur Prüfung weitergibt. Einen ansteigenden Trend bestätigen andere von der OVZ befragte Berufsgruppen, wie Polizei oder Justiz, die ebenso von steigenden Anzeigen ausgehen.

