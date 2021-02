Pastor Moritz Allersmeier verlässt Altenburg – Nachfolge ungewiss

Altenburg

„In letzter Zeit ist täglich Abschied.“ Mit diesen Worten beschreibt Pastor Moritz Allersmeier von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Altenburg die letzten Wochen seiner ersten Pastorenstelle. Nach knapp fünf Jahren wechselt er zum 1. März mit Familie in die Christuskirche Schöningen im südlichen Niedersachsen.

Pastor behält Altenburg in guter Erinnerung

Vor fünf Jahren führte Maik Schneider (rechts) Pastor Moritz Allersmeier in die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Altenburg im Gemeindezentrum in der Zeitzer Staße ein. Quelle: Jens Paul Taubert

Anzeige

Niemand hätte im letzten Jahr geahnt, dass der Abschied höchstwahrscheinlich ohne einen Präsenzgottesdienst im Gemeindezentrum stattfinden wird. So sind es derzeit die täglichen Telefongespräche, die Emails oder auch die vereinzelten Begegnungen in der Stadt, die am Ende ein besonderes „Auf Wiedersehen“ beinhalten.

„Das tut schon weh“, sagt Moritz Allersmeier. Dennoch seien die Gespräche nicht weniger intensiv. „Denn wir haben ja die Möglichkeit, uns über Telefon und Internet gut vernetzen zu können. Altenburg ist eine wunderbare Stadt mit großartigen Menschen.“ Für einen Besuch werde er sicher zurückkommen, betont der Pastor. „Unsere Tochter ist hier geboren. Wir verbinden sehr viele gute Erinnerungen mit der Zeit hier.“

Referentin bleibt im Kreis wohnen

Die Referentin der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Altenburg, verbschiedet sich in den Ruhestand. Quelle: privat

Auch Gemeindereferentin Daniela Krentz vermisst die Zeit des gewohnten Gemeindelebens, blickt aber zuversichtlich in die Zukunft. Immerhin bleibt sie nach ihrem Dienstende als Gemeindemitglied vor Ort. Als sie vor sieben Jahren von Baden-Württemberg nach Altenburg zog, wusste sie sofort: „Hier werde ich mich wohlfühlen.“ Und so ist es auch geblieben.

Sowohl Daniela Krentz als auch Moritz Allersmeier haben die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde in den letzten Jahren geprägt. Viele Einzelgespräche, der Predigtdienst, der Eifer, anderen Menschen die frohe Botschaft weiter zu geben, sind nur einige Eckpunkte, an denen das festzumachen ist. Beide werden bei einem Online-Gottesdienst am 28. Februar verabschiedet

Auf die Gemeinde kommt nun eine Vakanzzeit zu. Noch steht nicht fest, wer auf Pastor Allersmeier folgen wird. Seit Ende 2020 bereichert aber Sarah-Ann Orymek das Gemeindeleben als Jugendreferentin.

Von LVZ