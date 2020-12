Altenburg/Schmölln

Die Farbenvielfalt auf der Blühwiese entlang der Siegfried-Flack-Straße ist überschaubar geworden. Zum Pressetermin des Kreisbauernverbandes vor wenigen Tagen in Altenburg-Nord hat auf der Fläche fast schon die Winterruhe Einzug gehalten. Nur die gelben Blüten der Färberhundskamille leuchteten noch. Auch der Weißen und Violetten Schafgarbe konnte die kalte Jahreszeit bislang nichts anhaben.

Gelbblühende Färberhundskamille und weiße Schafgarbe trotzen den niedrigen Temperaturen. Quelle: Mario Jahn

Pflanzenvielfalt statt aufgeräumter Landwirtschaft

Der Kreisbauernverband Altenburg zog ein erstes Resümee des Pilotprojektes Blühpatenschaften, das er im Februar dieses Jahres ins Leben gerufen hat. „Wir wollen Initiative ergreifen und zeigen, dass aufgeräumte Landwirtschaft umgewandelt werden kann in Pflanzenvielfalt und Lebensraum für Insekten“, erklärte der Geschäftsführende Vorsitzende Berndt Apel. Das Ziel sei die Förderung naturnaher Artengemeinschaften. Eine Blühpatenschaft biete sich zudem als nachhaltiges Weihnachtsgeschenk der etwas anderen Art an.

Kästner-Kids sind Blühpaten

Die wild wuchernden Wiesen sind auch als Angebot der Begegnung und des Miteinanders gedacht. „Was das angeht, waren in diesem Jahr pandemiebedingt nicht gerade die besten Bedingungen für unser Projekt“, resümierte Apel. Die Blühflächen wurden bewusst an öffentlich frequentierten Orten und in der Nähe von Schulen und Kindergärten angelegt. So können bereits die Jüngsten für das Thema Artenvielfalt sensibilisiert werden. So wie die Kinder des Erich-Kästner-Förderzentrums in Altenburg-Nord. Die Kids haben nicht nur die Patenschaft für eine Parzelle an der Flack-Straße übernommen, sondern auch die Namensschilder der Spender an den Wiesen gestaltet.

Eine ungemähte wild wuchernde Wiese im Stadtgebiet ist derzeit noch ein seltener Anblick. Sie kann sensibilisieren für Naturnähe und Artenvielfalt. Quelle: Mario Jahn

101 Blühpatenschaften im ersten Jahr

101 Personen und Einrichtungen übernahmen bisher im gesamten Landkreis eine Blühpatenschaft, wahlweise für ein bis drei Jahre. Das entspricht einer Fläche von etwas über einem Hektar. Je Pate wird eine Parzelle von 100 Quadratmetern vergeben. Als Dankeschön erhalten die Spender für die Dauer der Patenschaft jährlich ein Glas Honig eines regionalen Imkers. Blühpatenschaften bestehen derzeit unter anderem für Wiesen in Posterstein, Ponitz und Heukendorf sowie am Sportplatz Gößnitz, an der Bockwindmühle in Lumpzig und der Schule Nöbdenitz. Für das kommende Jahr hat die Stadt Schmölln ihre Bereitschaft für weitere fünf Standorte signalisiert.

Bienenweide aus 47 samenechten Arten

Für das Anlegen der blühenden Flächen kommen Mischungen samenechter Kräuter- und Kulturarten zum Einsatz. Die sogenannte Veitshöchheimer Bienenweide für dreijährige Patenschaften beinhaltet 47 verschiedene Arten. Unter anderem sorgen Salbei, wilde Möhre, Buchweizen und Borretsch neben Klatschmohn und Sonnenblumen für Blütenvielfalt vom Frühjahr bis in den Spätherbst. Dabei sind die Wiesen ausgesprochen pflegeleicht, denn sie werden nicht gemäht. Das garantiert ein erneutes Aussamen der Arten im kommenden Jahr.

Der Kreisbauernverband Altenburg ist auch im kommenden Jahr auf der Suche nach Standorten für naturnahe Wiesen, auf denen sich die Natur ungestört entfalten kann.

Von Dana Weber