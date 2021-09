Patient stürzt sich aus Fenster im Klinikum Altenburg 

Altenburg/Nobitz

Im Klinikum Altenburger Land hat sich am Sonnabendvormittag ein tragischer Unglücksfall ereignet. Gegen 8 Uhr hat sich ein 83-Jähriger aus dem Fenster des zweiten Obergeschosses gestürzt. Dies bestätigte Klinikum-Geschäftsführerin Gundula Werner der LVZ auf Anfrage. Der Patient habe dies nicht überlebt, sagte sie. Er lag auf der internistischen Station.

Weitere Angaben zu dem Toten und den weiteren Umständen machte sie nicht. „So etwas passiert sehr, sehr, sehr selten, kann aber nicht ausgeschlossen werden. Es war auch nicht absehbar“, sagte die Geschäftsführerin.

Verbindung zum Toten in Kotteritz

Damit kommt es zu einer Familientragödie. Denn der Tote war LVZ-Informationen zufolge der Vater jenes Handwerker aus Kotteritz, der am 3. September leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden war (OVZ berichtete). In seinem Fall überprüft die Staatsanwaltschaft, ob es sich um einen unnatürlichen Todesfall handelte, konnte bei dieser Frage bislang jedoch keine endgültige Bewertung abgeben. lvz

Von ovz