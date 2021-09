Schmölln

Kleine Brötchen backen ist nichts für Patrick Meyer. Wenn er loslegt, entstehen kunstvolle Werke, gerne extravagant, immer etwas fürs Auge. Der Schmöllner ist Hobby-Tortenbäcker und begeistert damit nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch seine Fans im Internet und sogar eine professionelle Fernsehjury.

Aber zum Anfang: Die Liebe zum Backen kam früh und begann klassisch, erzählt der 29-Jährige. „Ich habe meiner Oma und meiner Mutter immer über die Schulter geschaut und dann angefangen, einfachere Sachen zu backen, wie Apfelkuchen.“ Richtig los ging es 2017, erinnert er sich. Hauptberuflich macht Patrick Meyer etwas ganz anderes, er arbeitet bei einem großen Einzelhändler, das hat wenig mit seinem Hobby zu tun. Beigebracht hat er sich vieles langsam selber. Vor vier Jahren wagte er sich beim Backen erstmals an größere Projekte, buk seine ersten Torten, wurde mutiger und kreativer. „Und ja, da hab ich mich halt ein bisschen verliebt in das Backen“, erzählt er. Da ging es ums Ausprobieren, um den Spaß daran.

Mit Torte im Gepäck zum Fernsehcasting

Der blieb, sagt Meyer. Was er drauf hat, konnte er 2018 sogar ganz Deutschland beweisen. Damals war Patrick Meyer Teilnehmer bei der Sat.1-Show „Das große Backen“. Die geht im Herbst mittlerweile in die neunte Staffel, Meyer war in der sechsten dabei. Fürs Casting musste er nach Berlin, mit einer Torte im Gepäck. „Ich wollte auch nichts Einfaches nehmen, aber die Torte musste ja nach Berlin. Die haben wir dann echt mit einem Wäschekorb im Auto transportiert, damit sie nicht umkippt“, erinnert er sich. Es sei eine spannende Zeit gewesen, sagt er. Knapp vier Wochen wurde gedreht, Patrick Meyer wurde schließlich Neunter. Damit ist er zufrieden, sagt er. „Vor allem, wenn man überlegt, dass ich vorher noch nicht so lange solche Torten gebacken habe.“

Ansprechpartner bei Geburtstagen

Danach ging es aber erst los, sein Können hat sich natürlich herumgesprochen. „Das ist eine stille Werbung“, erzählt Patrick Meyer. Freunde und Familie fragen ihn an, gerade zum Schulanfang hat er viel zu tun. Sein Anspruch: Keine seiner Torten sieht aus wie eine andere. Manche Mottos kämen allerdings öfter vor. „Die Eiskönigin Elsa ist beliebt“, sagt Meyer.

Die Inspiration holt er teils über Instagram oder Pinterest, aber wer eine Torte bei ihm bestellt, hat oft selber Vorstellungen, erzählt er. „Und bei Geburtstagen bin ich immer Ansprechpartner Nummer eins“, sagt er. Kommt ein Wunsch, geht es ans Backen – die Rezepte passt er gegebenenfalls auch mal an. Mittlerweile hat er damit schließlich Erfahrung.

Eine Einhorntorte von Patrick Meyer mit zahlreichen Verzierungen. Quelle: privat

Aber zum Backen braucht es mehr. Unter anderem Zeit: Für eine ganze Torte sind das schon mal zwei Tage, denn manche Genusswerke benötigen Ruhezeiten zwischen den einzelnen Schritten. Ist der Grundstock fertig, folgt Patrick Meyers Lieblingsarbeit, die Modellage: „Bei der Modellage kann ich mich richtig austoben.“ Das ist die finale Dekoration der Torte. Meyer hat schon Torten geschaffen mit Star-Wars-Motiven, im Design von Game of Thrones und für verschiedene Geburtstage sowieso.

Es darf auch mal was schiefgehen

Bei diesem Level geht es auch mal schief. Immer gelingen seine Torten nicht, gibt er zu. Er erinnert sich an eine Torte, die habe ihn wirklich Nerven gekostet. Sie sei für den Backwettbewerb gewesen und wollte partout nicht fest werden, der Teig verlief, sie wurde nichts. Es sollte wohl nicht sein, sagt er und motiviert gleichzeitig alle Hobbybäcker, nicht aufzugeben. „Es ist halt teils, teils. Manche Rezepte funktionieren immer gut, manche nicht.“ Der Tipp des Schmöllners für Anfänger: „Rührteig ist zum Beispiel erst mal unkompliziert.“

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Patrick Meyer backt mit Leidenschaft, ein kleiner Traum bleibt eine eigene Konditorei. Dass er das Handwerk ziemlich gut beherrscht, zeigen ihm auch die Reaktionen auf seine Torten. „Ich bin immer gespannt wie ein Flitzebogen“, erzählt er. „Ich möchte schon wissen, wie die Torte ankommt.“ Die Freude in den Gesichtern sei schließlich seine Motivation.

Von Vanessa Gregor