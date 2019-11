Paul Potts und Freunde begeistern in Brüderkirche Altenburg

Altenburg

Von glitzernden Winterlandschaften zu träumen ist schwierig, wenn der Himmel alle Schleusen geöffnet hat und es regnen lässt. Doch die Vorfreude auf einen besonderen Konzertabend ließ die Besucher geduldig vor dem Einlass ausharren, um im Inneren der Kirche freundlich von einem Mitarbeiter der Event-Agentur auf die Plätze eingewiesen zu werden.

Eingeladen zu einer Reise ins Land der Winterträume hatte Paul Potts, der bereits seit 2016 überaus erfolgreich Publikum und Kritiker mit dieser Konzertreihe überzeugt.

Bekannte Mitstreiter

Doch anders als beim Start vor drei Jahren hat sich an dem Konzept einiges geändert: Es sind jetzt vier Künstler, die das Publikum mit musikalischen Leckerbissen aus den Genres Leichte Musik bis hin zur Klassik unterhalten. Alle Melodien, die von der bezaubernden Eva Lind, dem britischen Star-Tenor Paul Potts, dem erfolgreichen deutschen Tenor und Mitglied der Vokalgruppe „Die Jungen Tenöre“, Ilja Martin, sowie dem Trompeten-Virtuosen Kevin Pabst dargeboten wurden, überzeugten durch hohe Qualität und berührten die Herzen der Menschen. Exzellent begleitet wurden alle mitwirkenden Künstler von dem Pianisten Florian Schäfer und der Geigerin Sophie Heucke.

Die Brüderkirche bot das passende Ambiente für den Abend. Quelle: Mario Jahn

Berühmte Vorgeschichte

Wer kennt sie nicht die Geschichte von Paul Potts, dessen Werdegang an ein Märchen erinnert. Der in Fishponds, einem Vorort von Bristol, aufgewachsene Potts entdeckte bereits während seiner Schulzeit sein Interesse am Gesang. Der endgültigen Durchbruch gelang ihm im Jahr 2007 in der Castingshow „Britains Got Talent“. Die Bilder von einem kleinen und unscheinbaren Mann, der eine Arie von Puccini singen will, gingen damals um die ganze Welt. Bilder von einem belustigten Publikum und skeptischen Juroren, deren Vorurteile sich in den folgenden Minuten in Luft auflösten.

Standing Ovations für „Nessun Dorma“

Potts mag technisch nicht der größte Sänger sein und sein Auftritt ist noch ausbaufähig, entscheidend ist jedoch, dass und wie er es geschafft hat. Dafür lieben ihn die Leute. Mittlerweile ist Paul Potts ein weltweit bekannter und beliebter Sänger.

Das bewies er auch am Freitagabend in der Brüderkirche. Ob Lieder von Franz Schubert, „I Dreamed A Dream“ aus Les Miserables, „Caruso“, Lehar’s „Dein ist mein ganzes Herz“ oder „Musica Proibita“ – Bravo-Rufe und lang anhaltender Beifall waren der Lohn für seine Darbietungen. Standing Ovations gab es für Puccinis „Nessun Dorma“, die Arie aus Turandot, mit der er vor Jahren die Casting-Show gewann. Beeindruckend auch das Duett mit Eva Lind „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ aus „Der Vogelhändler“ von Johann Strauß, bei dem das Publikum im Takt mitschunkelte.

Kevin Pabst und Ilja Martin (v.l.), für den sich der Abend ein „bisschen wie nach Hause kommen“ anfühlte. Quelle: Mario Jahn

Trompeten-Virtuose ist Publikumsliebling

Doch bei allem Lob für Paul Potts: Auch seine Mitstreiter trugen wesentlich zum Erfolg des Abends bei. Ilja Martin, bekanntes Mitglied „Jungen Tenöre“, überzeugte als Sänger ebenso wie als recht lockerer Moderator. Für ihn war der Auftritt in Altenburg ein „bisschen wie nach Hause kommen“; hat er seine ersten Bühnenerfahrungen doch einst am Theater Altenburg-Gera gesammelt.

Zum absoluten Publikumsliebling avancierte an diesem Abend der Trompeten-Virtuose Kevin Pabst. Der junge Musiker, bekannt geworden durch Auftritte mit den Zillertalern oder bei Florian Silbereisen, überzeugte mit seinen musikalischen Leistungen, aber auch mit seinem Humor und brachte die Zuschauer immer wieder zum Lachen.

Trinklied mit dem Besucherchor

Er sagte auch die charmante Sängerin Eva Lind an, die das Publikum auf eine Reise um die Welt mitnahm. Sie interpretierte unter anderem die Arie der Loretta aus der Oper „Gianni Schicchi“ von Puccini, Arien aus Verdi’s „Rigoletto“, das „Ave Maria“ von Franz Schubert, aber auch „leichte Musik“ wie „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“ aus „My Fair Lady“ – alles gleichermaßen voller Hingabe und mit glockenreinem Sopran. Hervorragend auch das Zusammenwirken aller vier Künstler. Beim Trinklied aus „La Traviata“ von Giuseppe Verdi sang und schunkelte der ganze Saal mit – ein gewaltiger Chor voller Lebensfreude.

Exzellent: Sophie Heucke begleitete Ilja Martin gekonnt an der Violine. Quelle: Mario Jahn

Schreckmoment führt zu vorzeitigem Abbruch

Doch leider blieb es nicht dabei. Kurz vor dem Finale musste die Vorstellung abgebrochen werden, weil eine ältere Dame aus dem Publikum zusammenbrach und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Keine leichte Entscheidung für die Künstler, die alle vier in der Schlussrunde nochmals gemeinsam ihrem Publikum Dank sagen wollten für seine Treue, auch dafür, dass sie „in dieser einzigartigen, wundervollen Atmosphäre der Brüderkirche“ auftreten durften, so Kevin Pabst.

Dennoch war es ein wundervoller Abend mit hervorragenden Künstlern, die sympathisch und sehr bodenständig herüberkamen, ein Abend, der mit einer Autogrammstunde endete, bei der sich die drei Herren viel Zeit für ihr Publikum nahmen.

Von Margitta Tittel