Mein lieber Schwan, das ist eine Erfolgsgeschichte: Altenburger Tierschützer haben einer verletzten Vogeldame geholfen – damit hat der Große Teich in Altenburg nun seit zehn Jahren wieder einen sesshaften Schwan.

Pauline in ihrem neuen Revier am Großen Teich in Altenburg. Ihr rechter Flügel ist lahm. Quelle: Mario Jahn