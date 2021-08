„Pauls kleines Gartenfest“ trifft den Nerv von großen und kleinen Altenburgern

Altenburg

Das Sommerfest des Paul-Gustavus-Hauses fiel am vergangenen Sonnabend etwas kleiner aus als gewohnt, blieben doch nur zwei Wochen für die Vorbereitung, da wegen Corona keiner wusste, ob und wie man planen kann. Trotzdem war alles gut organisiert. Das begann schon am Eingang zum Gärtchen neben dem Haus. Dort saß Daniel Frotscher und wachte darüber, dass jeder der Gäste eine große Unterlegscheibe nahm, ehe der rote Läufer betreten werden durfte. Beim Verlassen des Geländes wurde ebenfalls akribisch auf die Rückgabe der Scheiben geachtet – gab es doch nur 100 Stück. Dies entsprach genau der Anzahl der zugelassenen Gäste und diente so der Sicherheit aller.

Eintritt über den roten Läufer: Nur mit einer Unterlegscheibe durften die Besucher das Festgelände betreten – und mussten sie nach beim Verlassen wieder abgeben. Quelle: Christiane Leißner

Am Nachmittag riss Schauspieler Manuel Struffolino beim Mitmach-Theater für Kinder alle mit, als er den Drachen Schmackofatz Schätze stehlen ließ, die die Kinder gemeinsam mit dem Schauspieler wieder finden und ‚erkämpfen‘ mussten. Auch die Erwachsenen an den Tischen und der Bar hatten großen Spaß, den Sprösslingen zuzusehen, wenn diese zögerten, in den Beutel mit Drachenschleim zu greifen.

Hochwasser der Blauen Flut hat PGH zugesetzt

Viele Helfer und Ehrenamtliche kümmerten sich während des Festes vor und hinter den Kulissen um den reibungslosen Ablauf. Und sie werden auch demnächst wieder gebraucht – stehen doch Baumaßnahmen im Paul-Gustavus-Haus an. Denn am Rande der Veranstaltung wurde bekannt, dass die Blaue Flut ihrem Namen alle Ehre gemacht und den Keller des Hauses derart überschwemmt hatte, dass die Statik des darüberliegenden Saales nicht mehr gewährleistet ist.

Doch die Besucher ließen sich nicht die Laune verderben: Zu entspannender Lounge-Musik im schattigen Garten gab es am Nachmittag Kaffee und Kuchen, Wasser und Alkoholisches. Hund Ludwig lag entspannt auf seiner Decke im Hof und ließ sich durch den Trubel nicht stören. Wahrscheinlich träumte er – inspiriert von den Düften, die von Salmans Grill zu ihm zogen – von einem Stück vom Fleischspieß.

Für die Kinder war eine Malstraße aufgebaut. Regelrecht magisch angezogen wurden Ella, Ines, Juri und die anderen allerdings von einem großen alten Schrank: Dort und auf einem Kleiderständer hing genügend Material zum Verkleiden, was ausgiebig genutzt wurde.

Auch ein Musik-Bingo gehörte mit zum Sommerfest. Quelle: Andy Drabek

Später konnte jeder, der wollte, beim Musik-Bingo sein Fachwissen auf musikalischem Gebiet unter Beweis stellen. Gegen 20.30 Uhr betraten dann Georg Kostron und sein Manager die Bühne. Der schräge Liedermacher und sein Kompagnon vergnügten die Zuschauer und Belegschaft des PGH.

Der nächste Höhepunkt ist nun der Tag des offenen Denkmals am 12. September. Am 18. September findet dann der Salonbrunch in Zusammenarbeit mit dem Theater statt, knapp zwei Wochen später ist das Paul-Gustavus-Haus beim Stadtmensch-Festival dabei.

Von Christiane Leißner