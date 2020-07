Pauls kurioser Maskenball in Altenburg – mit Abstand der Beste!

Altenburg

Weiße Gestalten in Einmal-Overalls und Armbinden und farbigen Pool-Nudeln in der Hand wiesen schon von weitem auf etwas Besonders hin. Der Gospel-Chor „Colours of Soul“ lud zum Stehenbleiben ein. Doch ebenso veranlasste das ungewöhnliche und auffallend geschmückte Haus zum Innehalten.

Schlagersüßtafel und Delphine

Von der nicht gesperrten Straße führte ein roter Läufer zur Haustür, der straßenseitig von zwei bepflanzten Blumenkübeln und am anderen Ende von zwei älteren Stehlampen flankiert wurde. Die Fenster, die Fassade und den Balkon zierten eine überdimensionale Schlagersüßtafel, eine Zuckerstange, Lutscher, aber auch ein Delfin, Gestalten mit großen Mündern, schwarz-gelb-gestreifte Insekten, Unterhemden, eine Wimpelkette und ein großes Transparent mit der Aufschrift: „Paul kurioser Maskenball“.

Publikum singt und klatscht

„Diese Requisiten repräsentieren die Mottos der letzten Sommerfeste, wie Weltall, unter Wasser, oder Schlaraffenland“, weiß Constanze Böhme vom Orga-Team zu berichten. „Uns war klar, dass wir in diesem Jahr nicht wie sonst im Haus feiern können, weil dort der Abstand nicht eingehalten werden kann.“ Und ihr Mitstreiter Stefan Kuhfs ergänzt: „Wir haben alle beratschlagt, wie wir trotzdem feiern können und so kam die Idee auf, die dann umgesetzt wurde. Abstand ist das Gebot der Zeit und so wird im Haus agiert, während unten auf der Straße der Verkehr weiter fließt und oben auf der Ringstraße das Publikum steht und mitsingt, zusieht und mitspielt.

Am Nachmittag gibt es das Familienprogramm. Es wird gut angenommen, die Kinder sind begeistert, als sie Geräusche zu der vorgelesenen Geschichte „Der alte Bauer Ottokar“ machen können. Eifrig muhen und summen sie, wenn die Tiere des Bauernhofes oder die Bienen erwähnt werden. Sie sind auch die ersten, denen klar wird, dass frisch geschnittenes Gras nicht mehr im Wind rauscht und demzufolge kein Geräusch macht.

Kulturbeutel für Singles und Familien

Dann können die Zuschauer ihr Glück selbst in die Hand nehmen: Über die Wallstraße hinweg wird Bingo gespielt. Im PGH werden die Zahlen auf Kugeln gezogen. Die notwendigen Karten gibt es in liebevoll gestalteten „Kulturbeuteln“, wahlweise für Singles oder für Familien, die von den Veranstaltern selbst bedruckt und bestückt worden. Verkauft werden sie von der Roten Zora und vom Fußball-Verein Roter Stern, die es sich nicht nehmen lassen, die Freunde vom PGH zu unterstützen, so Katja Kratzsch vom sozialen Zentrum Rote Zora. Sie verrät: „In den Beuteln sind außerdem von uns ausgeschnittene Masken, Wimpel und sogar ein Regenponcho.“ Alles musste gekauft werden, entsprechende Sponsoren sind leider rar in Altenburg. So sind auch die Organisatoren und Akteure der Veranstaltung alles Ehrenamtliche. Im Vorfeld waren sie gespannt, wie das Sommerfest wird und über die Resonanz des Publikums. „Schließlich hat es so noch nie stattgefunden“, so Katja Kratzsch.

Am PGH immer etwas los

Familie Eißing-Quaas, die Eltern und zwei Söhne (10 und 15 Jahre), sind schon lange Fans des PHG. Die Mutter berichtet: „Wir sind bei vielen Sommerfesten und Weihnachtsmärkten gewesen. Es ist immer toll und für alle Altersklassen etwas dabei. Viele meckern, dass in Altenburg nichts los ist, dabei gibt es hier nicht nur den sonntäglichen Kaffeeklatsch, sondern auch Buchlesungen, Filmvorführungen und tanzen konnte man hier auch.

Konrad will nicht wieder weg

Konrad ist vier Jahre alt. Eine Radtour brachte ihn und seine Oma am PHG vorbei und das Programm animierte beide zum ungeplanten Anhalten, Zuschauen und Mitmachen. Er findet es cool und möchte noch bleiben oder wenigstens wiederkommen, als für später das Erwachsenenprogramm mit dem Höhepunkt Geisterbahn angekündigt wird. Seine Oma bedauert, dass sie den Anfang des Familienspektakels verpasst haben. Warten wollen sie nicht. Sie drängt weiter mit den Worten: „Komm, wir müssen noch fahren und gleich gibt es Abendbrot.“

“Das muss ich unbedingt sehen“

Rebecca Klukas wird als die Aretha Franklin von Altenburg angekündigt. Mit dem Gospel-Chor ‚Colours of Soul‘ bringt sie verschiedene Lieder zu Gehör. Spätestens bei ‚Always look on the bright side of life‘ singt und schaukelt das gesamte Publikum auf der Ringstraße mit. Eine davon ist Inge Frömter. Sie hat die Vorbereitungen am PGH zum ‘ Maskenball‘ gesehen und gefragt, wofür diese sind. Nach der Antwort beschloss sie: „Das muss ich unbedingt sehen.“ Sie wird nicht enttäuscht und erklärt nach Abschluss des Mitmachprogramms: „Es hat mir gut gefallen!“

Von Christiane Leißner