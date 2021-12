Altenburg

Pumpen, immer wieder pumpen heißt es aktuell am Pauritzer Teich. Das Gewässer am Fuße des Altenburger Schlossberges soll trockengelegt werden – nicht für immer, aber doch für eine gewisse Zeit. Bereits vor einigen Tagen machte sich das Technische Hilfswerk im Auftrag der Stadtverwaltung daran, das Wasser aus dem Teich zu befördern. Und diese Maßnahme ist noch nicht beendet, berichtet Rathaussprecher Christian Bettels. „Es wird, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ein weiteres Abpumpen stattfinden, da sich im Moment neues Wasser im Teich sammelt.“

Wasser erst wieder im Frühjahr

Ziel der Aktion sei es, die Teichsenke komplett trocken zu bekommen, um sie anschließend gründlich zu reinigen. Unter anderem sollen biologische Einträge entfernt werden. Mit einem Wiederauffüllen sei erst im Frühjahr zu rechnen.

Spaziergänger, die in Altenburg gern ums Gewässer flanieren, müssen sich deshalb jedoch nicht in Verzicht üben. Der Große und der Kleine Teich werden in diesem Winter nicht abgelassen, versichert Christian Bettels.

Von LVZ