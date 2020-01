Altenburg

Kleine Ursache, große Wirkung: Eine 59-jährige Autofahrerin hat am Freitag in der Altenburger Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht, weil sie aufs falsche Pedal getreten hat. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, ereignete sich das Unglück gegen 11 Uhr am Brühl. Die Mercedes-Fahrerin hatte das Kupplungspedal mit dem Gaspedal verwechselt – der Wagen geriet dadurch außer Kontrolle und krachte mit Schwung gegen ein Verkehrsschild und eine Hausmauer. Die wurde Frau verletzt, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr Auto wurde erheblich beschädigt: Ein Abschleppdienst hat das Fahrzeug geborgen.

Von OVZ