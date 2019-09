Pendlertag im Landratsamt Altenburg für Jobsuchende

Altenburg

Jobsuche leicht gemacht, das ist das Ansinnen des Pendlertags der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (ThAFF), der nunzum zweiten Mal im Landratsamt in Altenburg Station machte. Unter dem Motto „Schluss mit Pendeln und zurück in die Heimat!“ berieten am Freitag das ThAFF-Team gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises, der Agentur für Arbeit Altenburg und der Handwerkskammer Ostthüringen die potenziellen Bewerber für die offenen Stellen. Ein Angebot, für das gleich zum Start um 15 Uhr ein halbes Dutzend Neugierige an der Tür standen.

„Aber es ist natürlich auch schwer“, konstatierte Hans-Gerhard Freimann, Qualifikationsberater bei der Handwerkskammer Ostthüringen. Zwar sei das Lohngefälle zwischen den Innungsbetrieben in West und Ost nicht mehr all zu groß, was aber auch daran liege, dass etwa die Baubranche bundesweit tätig ist. „Doch viele kommen eben, weil sie nicht mehr auf Montage wollen“, so Freimann, der vor allem offene Stellen für Gebäudereiniger, Mechatroniker und Metallbauer offerierte. „Ich vermittele jedoch keine Jobs, sondern Kontakte.“

61 Jobangebote fürs Altenburger Land

Auch bei ihnen gehe es in erster Linie um die Beratung zum aktuellen Arbeitsmarkt der Region, erklärte Anna Elisabeth Rinke, Referentin für Fachkräfte bei der ThAFF. Diese hat aktuell 61 Jobangebote für das Altenburger Land auf der Liste. Um eine der Anstellungen zu bekommen, müssen natürlich die Bewerbungsunterlagen passen und zeitgemäß sein. „Dazu gibt es Tipps von uns. Ein weiteres Anliegen ist es, mit den Bewerbern ins Gespräch zu kommen, um deren Erfahrungen mit Thüringer Firmen zu erfahren“, so Rinke. Mit diesen Erkenntnissen gehe die ThAFF auf die Unternehmen zu. „Beispielsweise ist es noch immer so, dass Bewerber oft keine Rückinformation von Firmen bekommen. Das spricht sich rum und schadet dem Image. So vergraulen die Unternehmen ihre Bewerber.“

Ebenfalls keine Rückmeldungen gibt es, wie viele Arbeitsverträge nach einer Kontaktvermittlung am Pendlertag zustande kamen. So lässt sich nicht bilanzieren, wie erfolgreich die Aktion war.

Von Jörg Reuter