Penny-Markt in Rositz seit Montag geschlossen – Stammkunden sind sauer

Rositz

Seit Montag hat Rositz keinen Penny-Markt mehr. Statt aktueller Angebote verkündet ein Plakat in der Goethestraße: Wir gehen und bleiben in der Nähe. Obwohl das Gerücht vom Aus bereits seit dem vergangenen Jahr die Runde macht, werden viele Kunden am Montagvormittag von der Schließung überrascht. Immer wieder schieben Leute ihren Einkaufswagen ins Innere des Gebäudes und müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen. Dementsprechend groß ist die Verärgerung unter ihnen.

Reaktionen reichen von „Katastrophe“ bis „stinksauer“

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Karsten Fleischer aus Rositz. „Jetzt drängelt sich das ganze Dorf bei Netto – und das bei der aktuellen Corona-Lage. Für so einen großen Ort nur ein Supermarkt, das ist ein bisschen wenig.“ Auch Familie Gräning aus Altenburg ist umsonst vorbeigekommen. „Ich bin stinksauer“, macht Gerald Gräning seinem Unmut Luft. „Wir sind im Sommer immer mit den Rädern von Kauerndorf über die Dörfer hierher gefahren zum Einkaufen. Das war immer ein super Ausflug.“ Ein Meuselwitzer Kunde kam extra wegen des Fleischangebotes und seines Lieblings-Toastbrots regelmäßig nach Rositz. „Da muss ich erst mal gucken, wo ich das jetzt alles herbekomme.“ Eine 51-jährige Rositzerin weiß von zwei Penny-Mitarbeiterinnen, die in anderen Filialen weiterarbeiten. Sie bedauert die Schließung sehr. „Ich wollte die Gerüchte nicht glauben. Ich bin gerne hier einkaufen gegangen und fand die Gemüseauswahl besser als bei Netto oben.“

Schließung ist Zumutung für Ältere

Was in der Rositzer Goethestraße weiterhin Bestand hat, ist der Getränkehandel mit Postfiliale. Verkäuferin Jeannette Szesny weiß seit zwei Monaten von der Schließung des Penny-Marktes. „Es ist schade. Was hat man hier in Rositz jetzt noch an Einkaufsmöglichkeiten? Gerade für Ältere ist es eine Zumutung, bis zu Netto zu laufen. Da geht es ja berghoch.“ Für die Bewohner des nahen Seniorenparks Voigtsches Gut bricht jetzt ebenso eine Einkaufsmöglichkeit weg wie für die reifere Mieterschaft der Wohnblöcke im Ortsteil Schelditz.

Abwertung Rositzer Wohnlagen

Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) bezeichnet die Schließung als großen Verlust für die Rositzer. Durch seine Nähe zum Zentrum und zur DEA-Siedlung habe der Markt beide Bereiche enorm aufgewertet. Auf eine Anfrage der Gemeinde zu den Schließungsgerüchten hieß es Ende 2020 vom Mutterkonzern Rewe, man gebe den Standort Rositz auf wegen der Nähe zum Rewe-Markt in Meuselwitz und der Penny-Filiale in Altenburg. Laut Stange könnte der vermutlich auslaufende Mietvertrag ein weiterer gravierender Grund sein. Auch würden die Gegebenheiten an der Goethestraße eine Erweiterung verhindern. „Im Einzugsbereich des Marktes kam es zudem seit 2015 über mehrere Jahre zu umfangreichen Straßenbauarbeiten, die sich vermutlich auf den Umsatz ausgewirkt haben“, so Stange.

Seit 2020 habe die Immobilie einen neuen Eigentümer, dem Stange mehrfach Unterstützung bei der Nachmietersuche angeboten hat. „Leider gab es bis heute keine Reaktion.“ Dass die Penny-Kundschaft so heftig auf die Schließung reagiert, liegt womöglich auch am mangelnden Informationsfluss durch die Gemeinde. Diese hätte die Rositzer durchaus schon viel eher über die Schließung informieren können.

Von Dana Weber