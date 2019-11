Peppiges Broadway-Musical „13“ in Altenburg

Altenburg

Die jungen Darsteller vom Kinder- und Jugendchor des Theaters Altenburg-Gera wissen zur Premiere des Musicals „13“ am vergangenen Sonntag genau, wovon sie singen – auch wenn die Handlung in der Donald-Trump-High-School in Appleton/ USA spielt. Die Sache mit dem Erwachsenwerden ist schließlich ein globales Thema. So ist es nicht verwunderlich, dass auffallend viel junges Publikum ins gut gefüllte Theaterzelt auf dem Festplatz strömt.

Beeindruckende Kulissenarbeit

Das Musical des amerikanischen Komponisten Jason Robert Brown wird in Altenburg unter der Regie von Marc Clear und in der deutschen Fassung von Wolfgang Adenberg gezeigt. Die sechsköpfige Band um Lydia Rotter (Klavier) sorgt für den nötigen Drive, denn die Handlung hält sich nicht mit langen Vorreden auf und zieht das Publikum schnell mitten hinein ins Geschehen.

Das Bühnenbild von Hilke Lakonen wechselt so schnell wie die Handlungsorte des anderthalbstündigen Stückes. Acht über zwei Meter hohe Wolkenkratzer – auf bewegliche Kulissenelemente gemalt – verwandeln sich mit wenigen Handgriffen ins ländliche Kaff mit Weidezäunen, die Schülerspinde in der High-School oder Cola-Automaten.

Hoffen auf die perfekte Bar Mitzwa

Der Name des Musicals steht für das sehnlich erwartete Alter des Hauptprotagonisten. Der New Yorker Jugendliche Evan Goldman, souverän gesungen von Nicolai Schwab, will nichts mehr, als endlich 13 Jahre alt zu werden. Denn dann wird er zum vollwertigen Mitglied der jüdischen Gemeinde und kann zu seiner Bar Mitzwa eine große Party mit all seinen Freunden feiern.

Am Ziel seiner Träume: Nicolai Schwab (M.) kann als Evan Goldman Bar Mitzwa feiern – und singt stilecht auf Hebräisch. Quelle: Ronny Ristok

Dusselige Handlanger als Publikumslieblinge

Doch die Scheidung seiner Eltern verschlägt ihn unfreiwillig in die abgelegenste Provinz. Hier kennt er niemanden. Bis zu seinem 13. Geburtstag bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen möglichst großen Freundeskreis aufzubauen. Die Angst, in der neuen Schule nicht dazuzugehören, macht ihn zum Mitläufer von Brett ( Vivian Kerpa), der das Sagen hat und nie ohne seine Schatten Malcolm und Eddie auftaucht. Oskar Kaufmann als Malcolm und Etienne Martin als Eddie sind die Publikumslieblinge des Abends. Sie spielen die dusseligen Handlanger mit großer Intensität und haben die Lacher auf ihrer Seite.

Kreischen im Kinosessel

Neben Brett ist eine weitere Männerrolle mit einer jungen Frau besetzt. Lilly Ziemer überzeugt als körperlich eingeschränkter Archie, der an Krücken humpelt. Die Zuschauer wissen allerdings nie so genau, wie schwer die Krankheit wirklich ist. Archie nutzt seine eigene Behinderung schamlos und mit schwarzem Humor aus, um Mitleid zu erregen und von Evans Mutter Kinokarten für die ganze Clique für einen ab 18 Jahren freigegebenen Gruselfilm zu erschnorren. Diese Kinoszene ist ein Höhepunkt des Musicals: Drei Reihen echter Kinositze auf rollbarem Untersatz, rotes Licht, Popcorn und 3D-Brillen. Schon sitzen die jungen Leute dem Publikum genau gegenüber, um plötzlich mehrfach synchron aufzuschreien, wenn im Gruselschocker „Blutmeister“ die Kettensäge kreischt.

Zugabe fürs Publikum

Überhaupt zeugen die Gruppenchoreographien von großem Fleiß innerhalb des Kinder- und Jugendchores. Da wird mit viel Freude und punktgenau agiert. Die Jugendlichen spielen und singen mit Hingabe, auch wenn bei den anspruchsvollen Gesangsparts nicht jeder Ton sitzt. Die Altenburger Musicalpremiere um wahre Freundschaft, Gruppenzwang und das Finden des eigenen Weges wurde am Sonntag mit stürmischem Applaus gefeiert und brachte dem Publikum letztendlich sogar eine gesangliche Zugabe der jugendlichen Darsteller ein.

Von Dana Weber