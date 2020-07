Das Klinikum Altenburger Land, seit Jahrzehnten verlässlich in der Gewinnzone, ist 2019 erstmals in rote Zahlen gerutscht. Die Ursache sei ein Personalengpass gewesen, erklärt die Geschäftsführung. Doch der ist noch nicht behoben. Und in Kürze schließt bis auf Weiteres auch die Klinik für Pneumologie und außerklinische Beatmung.