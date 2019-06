Nobitz

Wichtige Formalien und Wahlen – damit befassten sich die Gemeinderäte von Nobitz in ihrer ersten Sitzung der neuen Amtszeit, die mit der Verpflichtung der gewählten Ratsmitglieder begann. Die erste Entscheidung, die danach gefällt wurde, war die Kür der zwei Beigeordneten. Im ersten Wahlgang für den ersten Stellvertreter des Bürgermeisters unterlag Michael Apel ( CDU) mit acht zu elf Stimmen Joachim Knoll (Bürgerliste Ehrenhain und Umgebung). Knoll war bereits in der vergangenen Amtszeit erster Beigeordneter. Im nächsten Wahlgang zum zweiten Beigeordneten wurde dann Michael Apel mit 17 von 19 Stimmen gewählt. Auch er war bereits in der vorangegangenen Wahlperiode Vizebürgermeister.

Ausschüsse sind neu besetzt

Zudem wurden die Ausschüsse der Kommune neu besetzt. Einhellig wählte der Gemeinderat Michael Apel, Katja Rieger ( CDU), Andreas Hofmann ( SPD), Jens Stumpf ( SPD), Uta Käßner (Bürgerliste Ehrenhain und Umgebung) sowie Michael Etzold (Freie Wählergemeinschaft Wieratal) in den Hauptausschuss. Ebenfalls ohne Gegenstimmen wurde der Bau- und Umweltausschuss mit Uwe Lämmel ( SPD), Lars Wilke ( SPD), Lars Hupfer ( CDU), Bernd Apel (PCC), Jochen Borowansky (Bürgerliste Ehrenhain und Umgebung), Heiko Rüger (Freie Wählergemeinschaft Wieratal), Ramona Schmidt ( Die Linke) und Wolfgang Pester ( Freiwillige Feuerwehr Wilchwitz) besetzt. Darüber hinaus gehören Jürgen Haupt, Mario Rohr, Michael Wagner und Kunz Gelbrich als berufene Bürger dem Ausschuss an.

In der Ratsversammlung des Zweckverbandes Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land werden zukünftig Frank Kiontke ( SPD), Jens Stumpf, Uwe Lämmel, Lars Hupfer, Daniel Deckert (Freie Wählergemeinschaft Wieratal) sowie Jochen Borowansky die Interessen der Gemeinde Nobitz als Verbandsräte vertreten.

Von Jörg Reuter