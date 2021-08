Personalmangel macht Gastgewerbe im Altenburger Land zu schaffen

Altenburg

Gaststätten und Hotels gehören zu denen, die durch monatelange Zwangsschließungen ganz besonders unter der Corona-Krise zu leiden hatten und noch immer haben. So weit, so schlecht – aber bekannt. Diese Zahl jedoch lässt aufhorchen: Im vergangenen Jahr haben im Altenburger Land rund 200 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) unter Berufung auf jüngste Zahlen der Arbeitsagentur mit. Das sei jeder fünfte Beschäftigte der Branche. Angesichts weiterer Lockdowns bis in den Mai dieses Jahres hinein dürfte sich der Personal-Schwund bis heute nochmals zugespitzt haben, befürchtet Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen.

Erste Auswirkungen dieser Entwicklung bekommen Restaurantbesucher in Altenburg bereits zu spüren, wenngleich nicht alle Einrichtungen gleichermaßen betroffen scheinen, wie eine LVZ-Umfrage ergab. In der Gastwirtschaft „Kulisse“ beispielsweise gibt es seit Mitte Juli und damit inmitten der Biergartenzeit einen zusätzlichen Ruhetag. Nun bleibt die beliebte Kultkneipe nicht nur am Montag, sondern auch sonntags geschlossen. „Ich habe zum Glück bislang keinen festangestellten Mitarbeiter verloren, doch ich bräuchte, um den Ansturm zu bewältigen, mehr Leute“, begründet Inhaberin Kathrin Matzke die Entscheidung, die ihr schwer gefallen ist. Doch der Arbeitsmarkt sei leergefegt, niemand wolle in diesen unsicheren Zeiten neu ins Gastgewerbe einsteigen. Selbst Aushilfskräfte seien nur schwer zu finden. Das zeige sich besonders deutlich bei den Festivals, auf denen die Firma Cocktail Matzke seit vielen Jahren präsent ist. Es gehe zwar langsam wieder los, doch von den Studenten kommen viele nicht zurück. Sie haben sich krisensicherere Nebenjobs gesucht.

„Ich möchte meine Mitarbeiter nicht verlieren. Ich möchte, dass es ihnen gut geht und sie sich nach stressigen Arbeitstagen erholen können“, sagt Kathrin Matzke, die mit dem sonntäglichen Ruhetag bislang bei ihren Gästen mehrheitlich auf Verständnis gestoßen ist. Schließtage, begrenzte Öffnungszeiten und/oder früher Küchenschluss seien keine Ausnahme mehr.

Auch im Ratskeller Folgen spürbar

Mit solchen Folgen etwa sehen sich seit einiger Zeit auch die Gäste des Altenburger Ratskellers konfrontiert. Bislang lud das Vorzeige-Restaurant der Skatstadt täglich ab 10 Uhr zum Verweilen ein – Ende offen. Jetzt ist das nur noch von 11 bis 22 Uhr möglich, 21 Uhr ist Küchenschluss. „Uns habe in den vergangenen Monaten in Küche und Service vier Mitarbeiter verlassen und sich einen anderen Job gesucht“, bedauert Geschäftsführerin Daniela Wolf. Das sei nicht ohne weiteres zu kompensieren, zumal das Restaurant stets überaus gut besucht ist.

Gemeinsam mit den Angestellten wurde deshalb eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Sie sind in zwei Teams aufgeteilt und arbeiten drei Tage in langen Schichten, haben dafür danach drei Tage frei. Eine optimale Lösung sei dies nicht, sie sichere aber zugleich den Weiterbetrieb, falls eine Infektion auftreten sollte. Dann müssten nicht alle in Quarantäne. Zugleich wurde die Auftragszahl im Catering-Service begrenzt, denn auch das Interesse von Pauschalkräften sei ganz stark zurückgegangen. Mittlerweile, bedauert Daniela Wolf, könne sie künftig selbst einen Ruhetag nicht mehr ausschließen. Dabei war der Ratskeller bislang durchgängig für seine Gäste da. „Wir haben bis auf den 24. Dezember an jedem Tag im Jahr geöffnet“, hatte Chefkoch und Geschäftsführer René Friedemann wiederholt stolz verkündet.

Geringes Interesse von Schülern an Ferienarbeit

Von Fluktuation verschont geblieben ist die Gaststätte „Poschwitzer Höhe“. Mit einer angemessenen Bezahlung bestehe für die Angestellten auch kein Anreiz, an die Supermarktkasse zu wechseln, so Inhaber Jörg Wenzel. Auch er ist mit der Kundenresonanz nach dem Lockdown sehr zufrieden. „Wir könnten noch mehr machen.“ Doch im Interesse der Mitarbeiter bleiben der Montag und Dienstag weiterhin Ruhetage, mit Ausnahme von angemeldeten Feiern. „Was ich allerdings schade finde, ist das sehr geringe Interesse von Schülern an Ferienarbeit in diesem Sommer“, so Jörg Wenzel.

Im Hotel am Roßplan in Altenburg bleibt die Küche am Sonntagabend sowie am Montag kalt. „Das hat aber nichts mit Corona zu tun. Das ist bei uns schon länger so und hat sich im Interesse der Mitarbeiter bewährt“, sagt Inhaber Roland Mielisch. Insgesamt sei man bislang gut durch die Pandemie gekommen. Viele Gäste haben dem Familienbetrieb die Treue gehalten und weiterhin Essen bestellt, Monteure durften trotz Lockdown ins Hotel, und auch die staatlichen Zuschüsse halfen. Inzwischen normalisiert sich alles wieder, sogar der erste Reisebus hat sich für dieses Wochenende angekündigt. Allerdings mache ihm der fehlende Nachwuchs Sorgen, sagt Roland Mielisch. Kaum jemand möchte noch einen Beruf im Gaststätten- oder Hotelgewerbe erlernen.

Von Ellen Paul