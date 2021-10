Peter Karp und die Brogues kommen am Freitag in den Schmöllner Music-Club

Schmölln

Der Music-Club Schmölln beendet an diesem Freitag, dem 8. Oktober, mit einem Konzert die diesjährige Open-Air-Saison. Damit wollen sich die Betreiber auch bei ihren tollen Besuchern und Unterstützern bedanken. „Es ist dem Music-Club ein dringendes Bedürfnis, herzlichst ,Danke’ zu sagen für die zahlreich eingegangenen Spenden der Freunde und Besucher, die das Überleben in dieser irren Zeit gesichert haben. Wir waren und sind noch immer sehr berührt von dieser durchaus nicht selbstverständlichen Hilfsbereitschaft“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Unterstützung wäre zudem vom Schmöllner Bürgermeisters Sven Schrade und dem Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser bei der Suche nach Fördermöglichkeiten gekommen: „Mit der Aufnahme in das Förderprogramm ,Neustart Kultur’ war es uns letztendlich möglich, die vergangenen Open-Air-Veranstaltungen durchzuführen, den auftretenden Künstlern das Überleben etwas zu erleichtern sowie mit dem Club eine wichtige Kulturstätte zu erhalten“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Neben der unermüdlichen Arbeit der tollen Klubmitglieder und Freunde bedanken sich die Music-Clubber zudem bei ihren Nachbarn vom Stak, die ihnen logistisch und auch materiell immer unkompliziert geholfen haben.

Mit Peter Karp und seiner Band wird nun zum Saisonabschluss nochmals ein Hochkaräter in Sachen Blues beziehungsweise „Soul-Influenced-Americana-Blues- Rock“, wie Karp seine meist selbst verfassten und komponierten Songs nennt, geboten. Erste nationale Anerkennung erlangte Karp durch die Zusammenarbeit und Touren mit dem früheren Rolling-Stones-Gitarristen Mick Taylor.

Auch die Brogues werden am Freitag dem Publikum einheizen. Quelle: peer

Für die Brogues mit ihrem Celtic Rock Circus wird es ein Heimspiel. Bereits im vergangenen Jahr stellten sie an dieser Stelle ihr neues Album vor und begeisterten mit ihrem rockig-fetzigen Irish Folk das Publikum.

Einlass ist am Freitag ab 18 Uhr, Beginn dann 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von LVZ