Peter Prautsch wird in „Vater“ im Altenburger Theater gefeiert

Altenburg

Was macht Demenz mit beziehungswiese aus einem Menschen? Diesem schwierigen Thema hat sich der französische Schriftsteller Florian Zeller in seinem international viel beachteten und hoch dekorierten Stück „Vater“ gewidmet. Es wurde auf zahlreichen Bühnen Europas und am Broadway in New York erfolgreich aufgeführt und mit Anthony Hopkins in der Titelrolle 2020 sogar verfilmt – was diesem eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller einbrachte. Die freischaffende Regisseurin Johanna Hasse hat das Schauspiel nun für das Altenburg-Geraer Theater in Szene gesetzt. Am Sonnabend erlebte es seine umjubelte Premiere im Altenburger Theaterzelt.

Die innere Uhr lässt André im Stich

Erzählt wird die Geschichte des Witwers André, eines etwa 80-jährigen pensionierten Ingenieurs, dem sein Leben zunehmend aus den Händen gleitet. Er und seine erwachsene Tochter Anne leben in Paris. Sie, die ihn liebevoll umsorgt, möchte aber mit ihrem Freund Pierre nach London ziehen, und ihrem Vater deshalb eine Betreuerin an die Seite stellen. Doch er vergrault eine nach der anderen, attackiert sie sogar mit der Gardinenstange.

Erst vermisst er seine geliebte Uhr, glaubt sie gestohlen, später lässt ihn auch seine innere Uhr im Stich. Er wähnt sich noch immer im eigenen Haus, obwohl er längst bei seiner Tochter wohnt. André verwechselt Personen, bringt Erlebtes durcheinander, unterstellt letztlich sogar der Tochter, Probleme mit dem Gedächtnis zu haben. Die Situation spitzt sich derart zu, dass Anne resigniert und ihn doch in einem Heim unterbringt.

Verschobene Zeitebenen, wiederholende Passagen

Von anfangs wie ein Mantra vorgetragenen Behauptungen, auf Hilfe keineswegs angewiesen zu sein („Ich kann sehr wohl alleine leben. Ich brauche niemanden.“) bis zur Einsicht, dass etwas nicht stimmt („In meinem Gedächtnis sind kleine Löcher. Ich habe das Gefühl, dass ich all meine Blätter verliere, eins nach dem anderen.“) jedoch ist es ein weiter, überaus schmerzhafter Weg. Den zu gehen, verlangen der Autor und die Regisseurin auch dem Zuschauer ab. Sie verschieben die Zeitebenen, wiederholen Passagen, integrieren eigentlich fremde, nicht zum Stück passende Personen. Sie verwirren das Publikum und versuchen auf diese Weise, die Verwirrtheit des Demenzkranken greifbar zu machen. „Zeller versetzt das Publikum in den Verstand von jemandem, der seinen Verstand verliert. Darin gibt es keine Logik und keine objektive Realität. Wir erleben alles, was André erlebt“, sagt die Regisseurin.

Das eigene Leben, gebannt auf Zelluloid

Das karge Bühnenbild (Christian Klein) leistet seinen Beitrag dazu. Es besteht aus zwei kleinen Tischen sowie einer dreigeteilten, überdimensionierten Couch auf Rädern, die von den Darstellern mehrfach auseinander gebaut, verschoben und wieder zusammengesetzt wird. Der Sinn dieses Aktionismus erschließt sich dem Zuschauer allerdings weniger. Dahinter hängen jede Menge lange silberne Fäden, die sich erst beim Lesen des Programm-Faltblatts als Filmstreifen entpuppen und Andrés gelebten Leben, eingefangen auf Zelluloid, markieren sollen. Ein Faltblatt, das übrigens noch von der Geraer Premiere Ende Oktober 2020 stammt. Es ist durch den unmittelbar nach der Premiere verordneten zweiten Lockdown vermutlich in Massen übrig geblieben und liegt nun auch in Altenburg aus. Folglich findet sich in der Auflistung der Darsteller darin noch Nolundi Tschudi und nicht Michaela Dazian als Betreuerin Laura.

Peter Prautsch überragt das Ensemble

Große Möglichkeiten, sich auf der Bühne zu beweisen, sind aber weder ihr noch Thorsten Dara als Pierre oder Johannes Emmrich und Marie-Luis Kießling (tituliert als ein Mann und eine Frau) eingeräumt. Allenfalls Ines Buchmann als Tochter gibt das Script etwas mehr Raum. Eine Chance, die sie vor allem in den leisen Szenen nutzt, etwa als sie den Traum schildert, den Vater erwürgt zu haben, ansonsten aber etwas überambitioniert agiert. Ohnehin aber gehört dieser Abend zweifellos einem: Peter Prautsch in der Titelrolle. Die vielfältigen Facetten, die er seiner Figur gibt, beeindrucken ein ums andere Mal. Er lässt seinen André charmant, schelmisch, aufbrausend, beleidigend, verbittert, hartherzig und ängstlich zugleich sein. Dessen herzzerreißender Schrei nach seiner eigenen Mutter geht am Schluss durch Mark und Bein.

Stehende Ovationen und ein Blumenstrauß

74-jährig und eigentlich schon seit 2013 im Ruhestand meistert Prautsch die zwei Stunden nonstop mit Bravour. Das Publikum zollt ihm dafür minutenlang Hochachtung: jubelnd, trampelnd, stürmisch und zum großen Teil stehend applaudierend. Als ihm dann auch noch Intendant Kay Kuntze mit einem großen Blumenstrauß zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum gratuliert, wird’s dem bescheidenen Mimen, der 1976 ans Geraer Theater kam und blieb, fast zu viel des Lobs.

Die nächste und vorerst zugleich letzte Vorstellung des Stücks „Vater“ ist am Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr, im Altenburger Theaterzelt zu erleben. Karten an der Abendkasse sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von Ellen Paul