Petition und Unterschriftensammlung für Erhalt des Meuselwitzer Gymnasiums

Meuselwitz

Die Schulgemeinschaft des Meuselwitzer Seckendorff-Gymnasiums kämpft um das Weiterbestehen ihrer Einrichtung. In einer Petition an den Thüringer Landtag vom 21. Dezember fordert sie den Erhalt ihrer Schule als selbstständiges Gymnasium. Anfang Dezember erfuhr das Kollegium von den Plänen des Thüringer Bildungsministeriums, die Einrichtung in der Schnauderstadt Ende Juli 2022 wegen unzureichender Schülerzahlen schließen zu wollen. Auch von einer Umwandlung in eine Filiale des Schmöllner Gymnasiums ist die Rede (die LVZ berichtete). Die Filiale nennt Lehrerschafts-Vertreter Jürgen Schreiber „Schließung auf Raten“. Wenn die schülerschwächeren 11. und 12. Klassen nach Schmölln abgezogen würden, fehle für künftige Schüler jeglicher Anreiz, das Meuselwitzer Gymnasium zu besuchen. „Wenn dann die Zahlen nach unten gehen, schließt man nur noch eine Filiale. Das klingt nicht mehr so schlimm“, spricht Schreiber Klartext.

Verstöße gegen Schulgesetz

Die Schulgemeinschaft des Seckendorff-Gymnasiums wirft Bildungsministerium und Schulamt in der Petition grundlegende Verstöße gegen das Schulgesetz vor. „Die zuständigen Stellen haben die Nachbesetzung von ausscheidenden Lehrern kontinuierlich verweigert“, heißt es im Schreiben. Wegen behördlicher Weigerung hätten frei werdende Stellen nicht neu ausgeschrieben werden können.

Unterschriftenaktion bis Ende Januar

Parallel zur Petition bittet das Gymnasium um Unterstützung der Bevölkerung bei der Unterschriftenaktion. Seit 22. Dezember liegen Listen in Geschäften in Meuselwitz und Umgebung aus und werden von Schülern auch in ihre Familien getragen. Bis Ende Januar werden Unterschriften gesammelt. Wie viele bislang zusammenkamen, konnte Schreiber nicht sagen. Für Anfang nächsten Jahres ist zudem eine Online-Petition vorgesehen. Schreiber ist optimistisch, was den Erfolg der Petition angeht. „Wir rechnen uns relativ hohe Chancen aus.“

Von Dana Weber