Petra Kröhnert präsentiert im Kulturbund Collagen, Malerei - und Bären

Altenburg

Nach den Einblicken in die Gefühlswelt von Rosa Luxemburg, die sie gegenüber Sophie Liebknecht äußerte, erhält man aktuell neue in der Kulturbund-Galerie dank des vielseitigen künstlerischen Schaffens von Petra Kröhnert aus Döbeln. Die gelernte Schriftsetzerin und Hobbykünstlerin präsentiert dabei Landschaften, Blumen, Collagen, Abstraktes, Encaustic (Wachsmalerei), Skizzen und Gedichte. Als besondere Beigabe sind handgefertigte Teddybären zu sehen.

Ausstellungen in Döbeln , Waldheim und Bayreuth

Ihre künstlerischen Fähigkeiten hat sie sich seit 1984 in einem Döbelner Zeichenzirkel angeeignet, den sie später auch leitete. 1990 erwarb sie einen Abschluss der Spezialschule für Malerei und Grafik in Chemnitz. Zahlreiche Ausstellungen in Döbeln, Waldheim, Kriebstein und Freiberg zeigten ihre künstlerischen Ergebnisse, nun hat sie Altenburg als besonderen Ausstellungsort erwählt.

Eine absolute Besonderheit erlebte sie aber 1997, als sie ihr Schaffen innerhalb der Bayreuther Festspiele durch eine Auswahl von Wolfgang Wagner zeigen konnte.

Mitunter geht es auf Petra Kröhnerts Bildern reichlich abstrakt zu. Quelle: Mario Jahn

Kunstwerke können gefallen, müssen es aber nicht

Petra Kröhnert unterteilt ihr Schaffen in Realistisches und Abstraktes. Für ihr Erlebtes in der Natur steht Ersteres. Da drückt sie ihre Liebe zur Natur aus. Pate stehen dabei Spaziergänge oder Reiseerlebnisse. Ihr Auge entdeckt dabei Dinge, die andere eher selten sehen. Besucher der Galerie dürfen sich auf eindrückliche Landschaftsmotive am Meer und farbenfrohe Motive von Sonnenblumen wie Mohnfelder freuen.

Zur inneren Verarbeitung ihrer Gefühlswelt wählt Kröhnert abstrakte Formen. Sie schätzt selbst ein, dass manches davon nicht für alle verständlich sein muss. Unter dem Motto „Kann gefallen, muss es aber nicht“ können es jedoch Diskussionsangebote sein. Der Betrachter sieht etwa auf einem der zu sehenden Motive viele kleine Teufel, die einem begegnen können oder in einem selbst stecken. Auf anderen sind weitere Verstrickungen und Freuden des Lebens entdeckbar. Für die Künstlerin entsteht aus dem Gefühlten Experimentelles.

Nicht nur Bilder schmücken die Ausstellung, auch diese selbst gestalteten Teddybären sind Teil der Schau. Quelle: Mario Jahn

Kinderbuch und Teddybären

Die Reize der Natur befördern ein weiteres Talent der vielseitigen Döbelnerin: das Dichten. Zwei wohlklingende Beispiele werden auch optisch wirkungsvoll präsentiert. Ein erstes schriftstellerisches Ergebnis liegt mit den „Siebenpunkt-Geschichten“ schön illustriert als Kinderbuch vor. Weiteres wird folgen.

Ein besonderer Blickfang der Präsentation sind die schon erwähnten Teddybären. Niedliche, bewegliche Gesellen mit eigenen Namen wie Kasper, Goldi, Purzel, Clara oder Mausi. Sie sind käuflich erwerbbar und somit eine tolle Empfehlung für Eltern und Großeltern, ihre Kleinen zu begeistern. Der Ausstellung sind viele Besucher zu wünschen, auch mit dem eben erwähnten vorweihnachtlichen Blick.

Von Frieder Krause