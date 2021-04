Pflegeheimbewohner im Altenburger Land: Zweimal geimpft und noch immer isoliert

Altenburg

Sie waren in der ersten und zweiten Welle am härtesten vom Virus betroffenen – die Bewohner in den Pflegeheimen. Folgerichtig wurden sie auch als erste geimpft. Im Altenburger Land sind in den insgesamt 20 Einrichtungen die Impfungen seit Ende März abgeschlossen. Allerdings liegen dem Landratsamt keine Informationen über die Quote vor. Stichprobenartigen LVZ-Umfragen zufolge haben die Bewohner bis auf wenige Ausnahmen vom Impf-Angebot Gebrauch gemacht.

Doch während der Bundesgesundheitsminister für die Geimpften „draußen“ alsbald Lockerungen in Aussicht stellt, bleibt in den Heimen alles beim Alten. Die hochbetagten Hilfsbedürftigen sind nach wie vor praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, der Besuch wird schwer reglementiert: Besucher müssen sich testen lassen und eine FFP2-Maske tragen. Ab einer Inzidenz von 100 ist nur eine Person am Tag erlaubt, ab 200 darf sie nur wöchentlich wechseln. Das schreibt die aktuelle Thüringer Corona-Verordnung unverändert vor.

Besuchszeiten sind überall vorgegeben

Wenn man sich die darauf basierenden Richtlinien in den Pflegeheimen konkret ansieht, über die die jeweilige Einrichtungsleitung entscheidet, dann wird es richtig hart. So beschränkt das Altenburger Magdalenenstift den täglichen Besuch, der angemeldet werden muss, auf eine Stunde. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass persönliche und private Feierlichkeiten zurzeit nicht möglich sind. „Wir bitten Sie, mit Ihren Angehörigen auf Ausflüge und Aufenthalte außerhalb des Pflegeheimes zu verzichten“, heißt es zudem auf der Homepage.

Die Besuchszeiten sind überall vorgegeben, im Altenburger DRK-Seniorenpflegeheim „Albert Schweitzer“ beispielsweise montags und dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr sowie mittwochs, donnerstags und samstags von 15 bis 17 Uhr. Auch besteht bis auf die bettlägerigen Bewohner nur die Möglichkeit, sich in den Gemeinschaftsräumen im Erdgeschoss oder im Garten zu treffen. Da die Bewohner eines Heims wie eine Familie gelten, sind aber seit Aufheben der Quarantäne Mitte Dezember in der von Corona gebeutelten Einrichtung zumindest wieder gemeinsamen Essen, Sport oder Basteln in kleinen Runden möglich. Am 5. Mai wird sogar ein Opernsänger erwartet. „Ein bisschen Normalität muss doch möglich sein. Schließlich ist die Lebenszeit unserer Bewohner begrenzt“, sagt Heimleiterin Dagmar Plarre.

Alle sind von der Gesamtsituation genervt

Im Pflegeheim Hainichen und im Seniorenwohnpark Rositz, die beide von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Thüringen betrieben werden, sind Besuchsmöglichkeiten größer: täglich sowohl vormittags als auch nachmittags. Sie finden im Außenbereich oder auf den Zimmern statt, was nicht zuletzt von der Mobilität der Bewohner und dem Wetter abhänge, so Awo-Pressesprecherin Anne Osterland. „Lockerungen sind nicht in Planung, solange der Inzidenzwert nicht stabil unter 200 fällt. Das dient der Sicherheit der uns anvertrauten Menschen und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Denn von der anfangs sehr guten Impfquote ist man inzwischen schon ein deutliches Stück entfernt, weil neue Bewohner in den meisten Fällen nicht geimpft sind. Für Neueinzüge sowie Bewohner und Mitarbeiter, die die bisherigen Termine nicht wahrnehmen konnten oder ihre Meinung geändert haben, gibt es deshalb in Hainichen im April einen Nachholtermin. „Insgesamt ist die Stimmung bei Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen gut und stabil, das Verständnis für die Maßnahmen ist da. Aber natürlich sind alle von der Gesamtsituation allmählich genervt und sehnen sich nach Normalität“, sagt Heimleiterin Kristin Heinig.

Empfehlungen des Ethikrates für Lockerungen

All das, obwohl die Gesundheitsminister der Länder bereits am 1. März beschlossen, dass zwei Wochen nach der Zweitimpfung und einer sehr hohen Durchimpfungsrate die Besuchsmöglichkeiten wieder erweitert werden können. Außerdem sollten soziale Kontakte intensiviert werden. Die Bundesländer hätten es seither versäumt, ihre Verordnungen in diesem Sinne anzupassen, kritisiert der BIVA-Pflegeschutzbund. Trotz erfolgter Impfungen in so gut wie allen Heimen der Bundesrepublik warteten die alten Menschen weiterhin auf Erleichterungen der besonders strikten Kontaktbeschränkungen, erklärte BIVA-Vorsitzender Manfred Stegger. Es gibt zudem eine ausdrückliche Empfehlung des Deutschen Ethikrates, alsbald Lockerungen durchzusetzen, die auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, unterstützt. „Die Isolation muss endlich beendet werden, sie führt zu großen Schäden.“

Allerdings scheinen jüngste Ausbruchsgeschehen in Pflegeheimen, so im Seniorenzentrum Meuselwitz mit insgesamt 18 Infizierten (die LVZ berichtete), all jenen recht zu geben, die bei Lockerungen in diesen Einrichtungen noch immer auf die Bremse treten.

Von Ellen Paul