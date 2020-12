Pflegeheime: Einfache Schutzmasken sind ab Montag für Besucher tabu

Erfurt/Altenburg/Schmölln

Angesichts zum teil dramatischer Corona-Fallzahlen in den Alten- und Pflegeheimen verschärft die Landesregierungen die Besuchsregeln für diese Einrichtungen. So werden Personen, die ihre Angehörigen im Heim sehen wollen, zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet. Das teilte am Freitag die Thüringer Staatskanzlei mit. Hintergrund ist ein Beschluss auf einer Kabinett-Sondersitzung am Donnerstagabend. Die Neuregelung soll, zusammen mit verschiedenen anderen Maßnahmen, am Sonntag veröffentlicht werden und am 14. Dezember in Kraft treten. Vorbehaltlich Änderungen, gilt diese dann zunächst bis 10. Januar.

Besucher müssen Maske mitbringen

„Die Besucher der Pflegeheime sind angehalten, selbst eine FFP2-Maske mitzubringen“, sagte auf Anfrage Silke Fließ, Sprecherin des Thüringer Sozialministeriums. Der Freistaat habe zwar vor, den Heimen ein Reservekontingent von FFP2- Masken zu finanzieren, das für Mitarbeiter und Bewohner und im Ausnahmefall auch für Besucher vorgehalten werden könne. „In der Regel sollen sich die Besucher jedoch selbst mit der entsprechenden Filtermaske zu versorgen.“ Zumal noch etwas zeit vergeht, bis die zusätzliche FFP2-Ausstattung in den Heimen ankommt.

Anzeige

Bundeswehr im Pflegeheim

Die neuen Maßnahmen dienen in erster Linie dem Schutz der Heimbewohner. Allein im DRK-Pflegeheim „Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord haben sich in den vergangenen Wochen 111 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus angesteckt – in der Einrichtung leben 120 Pflegebedürftige. Landrat Uwe Melzer ( CDU) hat nun auch die Hilfe der Bundeswehr angefordert, um der Situation im Albert-Schweitzer-Heim Herr zu werden. Zum Einsatz kommt die Bundeswehr auch in der Einrichtung der Diakonie Hospitalstiftung Altenburg, wo zuletzt 25 Infizierte gezählt wurden. Außerdem helfen die zusätzlichen Kräfte im Klinikum. Insgesamt wurden vom Landkreis 40 Soldaten angefordert. Sie werden im Klinikbereich in Schmölln untergebracht. Die Techniker im Klinikum bereiten jetzt dort die Quartiere vor, teilte das Klinikum mit.

Von Kay Würker