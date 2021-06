Phase Grün: Schulen und Kitas im Altenburger Land kehren in Präsenzbetrieb zurück

Altenburg/Schmölln/Wintersdorf

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Altenburger Land liegt mit 42,5 auch weiterhin unter 50 – und lässt somit weitere Lockerungen zu. Für die Schulen und Kitas im Kreis bedeutet das den Übergang in Phase Grün – und damit die Rückkehr in den Präsenzbetrieb. Die LVZ hat sich stichprobenartig unter den Einrichtungen umgehört, wie und in welcher Form der Schritt in Richtung Normalität gegangen wird – und dabei durchaus Unterschiede festgestellt.

Spalatingymnasium: Erst einmal Ist-Stand der Schüler abklopfen

„Wir haben unsere Schüler bereits am Montag zurück ins Wechselmodell geholt, ab Mittwoch kehren dann alle Klassen wieder in den Präsenzunterricht zurück“, teilt Birgit Kriesche, Schulleiterin am Altenburger Spalatingymnasium, mit. Allerdings gelten wegen der aktuell laufenden Abiturprüfungen dabei noch Ausnahmen: „Wegen der Prüfungen am Mittwoch und Freitag sind an diesen Tagen die 10. und 11. Klassen nicht im Präsenzunterricht.“ Unabhängig davon freue man sich allerdings, die Schüler nach so langer Zeit endlich wieder in gewohnter Form begrüßen zu können – wenn der Neustart auch mit so mancher Herausforderung verbunden ist. „Jetzt gilt es für alle erst einmal, sich nach so langer Zeit mit Homeschooling und Wechselunterricht wieder auf den normalen Unterricht einzustellen“, weiß Kriesche. Entsprechend wird auch nicht gleich zur Leistungskontrolle gerufen. „Zunächst gilt es, bei allen Schülern den Ist-Stand abzuklopfen. Ab der kommenden Woche sind dann Tests denkbar.“

Regelschule Schmölln: Start in Phase Grün erst kommende Woche

Noch etwas auf die Bremse tritt man dagegen in der Regelschule „Am Eichberg“ in Schmölln. „Wir starten erst in der kommenden Woche in Phase Grün. Die Zeit reicht sonst nicht aus, den Start entsprechend vorzubereiten“, teilt Schulleiterin Steffi Kersten mit. Da man bereits in den vorherigen Phasen immer erst zur vollen Woche das Modell gewechselt habe, zudem unabhängig von den geltenden Regelungen mit einem grundlegenden Stundenplan arbeite, sei dies ohne Probleme möglich. „Diese Methode hat sich auch während des Wechselunterrichts bewährt: Schüler, die zuhause gelernt haben, waren per Videokonferenz in den Unterricht zugeschaltet oder haben parallel ihre Aufgaben bearbeitet“, schildert Kersten die Vorgehensweise.

Kitas: Volles Haus, aber unterschiedliche Betreuungszeiten

Auch die Kitas im Altenburger Land stehen für den Neustart bereit: Man werde in jeder Einrichtung in ihrer Trägerschaft am Mittwoch wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten die Kinder betreuen, teilt etwa Cornelia Schulze, Bereichsleitung Kindertagesstätten bei der Awo mit. „Die Dienstpläne sind geschrieben, die Kollegen stehen in den Startlöchern“, kann sie verkünden. Von 6 bis 17 Uhr wissen Eltern dann ihren Nachwuchs wieder in guten Händen.

Ebenfalls wieder mit Volldampf an den Start geht man in der Kita „Dr. G. Ullrich“ in Wintersdorf – wenn auch mit noch verkürzten Öffnungszeiten. „Wir haben zunächst aufgrund von Urlaub und Krankheit nur von 6 bis 16 Uhr geöffnet“, teilt die stellvertretende Leiterin Stefanie Warkus mit.

Änderungen in Hygienekonzepten

Größtenteils gleich bleiben in Schulen und Kitas die bislang bewährten Hygienekonzepte, wenn auch mit einigen Änderungen. So gilt die Maskenpflicht im Unterricht nur noch ab der 7. Klasse aufwärts, Testungen und AHA-Regeln bleiben jedoch erhalten. In den Kitas dürfen Eltern nun wieder die Einrichtungen betreten, müssen dabei auch keine FFP-2-Maske, sondern lediglich noch eine medizinische Maske tragen. Auch die Gruppen der betreuten Kinder können sich wieder mischen.

Forderungen an die Politik

Bei aller Freude haben doch so manche Leiter auch einen Wunsch an die Politik: „Ich hoffe, dass wir auf den kommenden Herbst besser vorbereitet sind“, sagt etwa Birgit Kriesche. Und ihre Schmöllner Kollegin hat vor allem die Organisation im Blick: „Ich wünsche mir eine bessere Informationspolitik. Damit wir nicht mehr die Wochenenden durcharbeiten müssen, damit zum Montag alles läuft“, so Steffi Kersten.

Von Bastian Fischer