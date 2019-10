Philharmonisches Konzert widmet sich in Brüderkirche Osteuropa

Altenburg

Die Nachwehen des grandiosen Opernereignisses mit „Oedipe“ von George Enescu halten in Altenburg immer noch an. Seine Musik wird in Konzerten gespielt, rumänische Musik steht im Fokus des musikalischen Geschehens in Gera und Altenburg und im Rahmen des Projektes „Zukunftsmusik ostwärts“ rüstet sich gegenwärtig das Theater für einen musikalische Reise nach Rumänien. Was in diesem Rahmen geschieht, wird eingehen in die 150-jährige Theatergeschichte, die es in zwei Jahren in Altenburg zu feiern gilt.

Ausbruch aus dem üblichen Rahmen

Und das 2. Philharmonische Konzert am vergangenen Freitagabend in der Brüderkirche wird dazu gehören. Es erkundete die Musiklandschaft Rumäniens und fiel programmgestalterisch vollkommen aus dem üblichen Konzertrahmen mit Musik, die so gut wie keiner kannte und einem Dirigenten, der hier so fremd war wie das Cello-Konzert des rumänischen Komponisten Dan Dediu, das seine Uraufführung erlebte. Am Ende war alles anders. Da jubelte das Publikum, das man gerne doppelt so zahlreich gesehen hätte, über die Musik und den Dirigenten Lutz Rademacher, der es als erster gewagt hatte, sich für die ab nächster Spielzeit vakante Stelle des musikalischen Chefs des Fünf-Sparten-Theaters in Ostthüringen vorzustellen.

Ein Packen Musik für den Bewerber

Rademacher hatte sich dafür einen Packen Musik aufladen lassen, die wohl nicht zu seiner gewohnten Hausmusik in Detmold gehört. Und er entledigte sich ihr mit erfreulicher Meisterschaft, die auch dem Orchester zu gefallen schien, denn die Streicher akklamierten ihre Zustimmung mit solcher Vehemenz, dass man um das Heil ihrer Streicherbögen fürchten musste. Das Orchester machte es dem Dirigenten und dem Publikum aber auch leicht: Es zeigte eine fast überbordende Spielfreude, ließ sich von Rademacher und der Musik mitreißen und bewies, dass Philharmonische Konzerte nicht nur mit Beethoven, Mendelssohn oder Brahms begeistern können.

Sondern eben auch mit den beiden Rumänischen Rhapsodien Nr. 1 und 2 op.11 von George Enescu, gegen den Willen ihres Komponisten die wohl bekanntesten seiner Werke und die effektvollsten, die aber etwas den Blick auf sein eigentliches sinfonisches und kammermusikalisches Werk verstellen. Das Publikum nahm diese beiden Geschenke, die das Konzert eröffneten und beendeten, gerne an und bedankte sich dafür mit nicht enden wollendem Beifall.

Auftragswerk bildet Zentrum

Mihail Jora (1891-1971) war von 1912 bis 1914 am Konservatorium in Leipzig und erhielt bei Max Reger seine musikalische Ausbildung. Er war Vizepräsident der Gesellschaft rumänischer Komponisten und geriet nach 1945 in der Zeit der ideologischen Formalismusdiskussion in die Kritik der Staatsführung, aus der er sich bald wieder herauslöste. Sein Ballett „Am Markt“ war kein Bauernmarktgeschehen mit folkloristischen Tänzen, sondern Großstadtleben und vom Orchester schmissig dargeboten.

György Ligeti, eigentlich Ungar, schreibt auch rumänische Musik, so etwa ein „Concert Romanesc“. Ähnlich wie Jora in Rumänien war er in Ungarn ideologischen Angriffen ausgesetzt, in deren Folge sein Werk verboten war. Nach seiner Ausreise aus Ungarn fand es weltweit schnelle Verbreitung und wirkt vor allem mit seinen wilden Tänzen im Schlussteil und einem Violinsolo, überragend gespielt von der 1. Konzertmeisterin des Orchesters Judith Eisenhöfer.

Hauptwerk des Abends war das Cello-Konzert op. 167, ein Auftragswerk des Orchesters an den rumänischen Komponisten Dan Dediu. Das gab dem Solisten alle Möglichkeiten zu freier Interpretation. Diese nutzte der junge Mircea Marian weidlich mit einer technisch reichen Raffinesse gegen die Klanggewalt des Orchesters.

Abschied vom Geiger

Das Konzert endete schließlich mit George Enescus Rumänischer Rhapsodie Nr. 1, landläufig sein bekanntestes Stück, diese Mischung aus Zigeunerfolklore, impressionistischem Klangsinn und mitreißendem Rhythmus und entfachte im Publikum lauten Beifall. Sie steht etwas im Gegensatz zur einleitenden 2. Rhapsodie mit eher epischem, kammermusikalischen Charakter.

Die hochliegende ausgezeichnete Akustik im Kirchenschiff begünstigt etwas die Blasinstrumente. Das wird sich mit zunehmenden Konzerterfahrungen ausgleichen lassen.

Geiger Martin Großkopff erfuhr am Abend durch den Generalintendanten Kay Kuntze zudem seine zweite, jetzt offizielle Verabschiedung des Hauses. Ein Arm voller Blumen war der symbolische Abschiedsgruß neben den Dankesworten und den guten Wünschen für hoffentlich noch viele zufriedene Lebensjahre.

Von Manfred Hainich