Altenburg

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera gibt sein 5. Philharmonisches Konzert der Saison in der kommenden Woche am Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Januar, jeweils 19.30 Uhr im Konzertsaal des Geraer Theaters sowie am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr in der Brüderkirche Altenburg. Am Pult steht diesmal Ektoras Tartanis, der sich mit dem Dirigat als Bewerber um die Stelle des GMD präsentiert. Derzeit ist er 1. Kapellmeister am Theater Freiburg.

Violoncello-Konzert von Robert Schumann

Im Fokus des Programms steht das Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 von Robert Schumann. Als Solist tritt darin Sebastian Fritsch auf. Er gewann 2019 den Deutschen Musikwettbewerb mit Publikumspreis und den Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb. Darüber hinaus ist er 1. Preisträger des Tonali Cellowettbewerbs 2018, bei dem er ebenfalls den Publikumspreis, den Mariinsky-Sonderpreis und den Saltarello-Preis erhielt. Sebastian Fritsch studierte von 2014 bis 2018 bei Jean-Guihen Queyras in Freiburg. 2018 wurde er in die Celloklasse von Wolfgang Emanuel Schmidt in Weimar aufgenommen, außerdem ist er Stipendiat der Internationalen Musikakademie Liechtenstein.

Neuer Solist

Die ursprünglich als Solistin angekündigte Marie-Elisabeth Hecker musste kurzfristig absagen.

Zu Beginn des Konzertes erklingt Hans Pfitzners Scherzo für Orchester c-Moll. Pfitzner, dessen 150. Geburtstages 2019 gedacht wurde, war als Musikkritiker wohl ebenso bekannt wie als Komponist. Seine Leidenschaft galt der Fortführung der spätromantischen Musik und dem Kampf gegen die musikalischen Bewegungen der Moderne, z. B. Arnold Schönbergs. Sein Scherzo für Orchester c-Moll von 1887 führte Pfitzner erstmals selbst im Januar 1905 mit den Berliner Philharmonikern auf.

Im zweiten Konzertteil ist dann die 3. Sinfonie b-Moll von Albéric Magnard zu hören. Diese Sinfonie spiegelt wunderbar Magnards typischen Stil im Spannungsfeld zwischen dem Erbe der Romantiker, den harmonischen Raffinessen moderner Tendenzen und dem Hang zur klanglichen Größe Mahlers und Bruckners wider.

Jeweils 18.45 Uhr gibt Dramaturgin Birgit Spörl eine Einführung.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 ( Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Von OVZ