Philharmonisches Orchester bietet fulminanten Jahresausklang in Altenburg

Altenburg

Mit einer überaus prächtigen Aufführung von Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie warteten die Klangkörper des Theaters Altenburg-Gera zu Silvester auf. Dabei war dieses Mal alles ganz anders als gewohnt: Der Aufführungsort – die Brüderkirche in Altenburg – die Anordnung von Orchester und Solisten vor dem Altar sowie den Chören mit den Frauen- und Männerstimmen jeweils links und rechts, seitlich auf den Emporen und natürlich auch das dicht gedrängte Publikum in der bis auf letzten Platz gefüllten Kirche, gar nicht unbedingt in nobler Garderobe, sondern zumeist in winterliche Kleidung eingehüllt.

Perfektes Werk für den kirchlichen Rahmen

Vielleicht ist es dieser besonderen, außergewöhnlichen Gesamtsituation geschuldet, dass ein verheißungsvolles Flair über dem gesamten Konzert lag. Außerdem ist Beethovens Musik immer wieder erneut so plastisch, so eindringlich und so glanzvoll von Chor und Solisten überhöht, dass kein Herz unberührt bleiben dürfte. Die dem Werk zugrunde liegende Ode an die Freude von Friedrich Schiller trägt eine stark fundierte christliche Botschaft, so dass eigentlich eine Kirche fast besser als ein Konzertsaal oder Theater, wo auch die Uraufführung in Wien stattfand, für diese Sinfonie geeignet erscheint.

Pulsierende Sätze, pochende Rhythmik

Jener Gedanke drängte sich bei der Altenburger Aufführung im Anblick des prachtvoll mit christlicher Symbolik gestalteten Raumes der Brüderkirche unwillkürlich auf. Die akustischen Bedingungen einer Kirche mit deutlichem Nachhall sind jedoch für das Orchester nie optimal. Durch die voll besetzte Kirche war diese Komponente minimiert, und für den Chor ist es im Gegenteil dazu ohnehin bestens, im Kirchenambiente zu singen.

Der Dirigent Ingo Martin Stadtmüller, einer der Bewerber um die Stelle des Generalmusikdirektors, ging den aufwühlenden ersten Satz zunächst recht reserviert an, die dramatischen Impulse gingen weniger von ihm aus, als von der vorzüglich führenden Konzertmeisterin Judith Eisenhofer. Doch mit dem pulsierenden zweiten Satz kam dann die pochende Rhythmik ins Spiel, von Stadtmüller mal im Vierer-, mal im Zweierschlag temperamentvoll und äußerst engagiert vorangetrieben.

Fernab von übertriebenem Pathos

Wunderschön wurde der dritte Satz sowohl vom Dirigenten mit viel Feingefühl für Details geführt, als auch vom Philharmonischen Orchester und seinen glanzvollen Bläsern und überirdisch schwelgenden Streichern musiziert. Fernab von übertriebenem Pathos ging Stadtmüller das Rezitativ des Finales an, kniete sich dafür intensiv in das mehr und mehr aufleuchtende Freude-Thema, zunächst von Alejandro Lárraga Schleske mit opulent in den Raum geschmetterten Rufen, die letztendlich durch das volle Orchester und die Chöre zu einem überragenden Erlebnis gesteigert wurden.

Die beiden Chöre – der Opern- und der Philharmonische Chor in der perfekten Einstudierung von Gerald Krammer – überstrahlten die Beethovensche Musik mit göttlichem Glanz und den unter die Haut gehenden, kraftstrotzenden, fast gehämmerten Textpassagen „Freude schöner Götterfunken“.

Unglückliche Platzierung der Solisten

Schade, dass das sehr gut aufgelegte Solistenteam mit Anne Preuß, Eva-Maria Wurlitzer, Isaac Lee und dem erwähnten Alejandro Lárraga Schleske bis auf wenige Passagen nicht mithalten konnte und im Hintergrund blieb. Das lag ausschließlich an der ungünstigen Platzierung hinter dem Orchester, direkt vor dem Altar. Eine Aufstellung der Solisten vor dem gesamten Klangkörper, wie sonst stets üblich, wäre genau das Richtige gewesen.

Beachtliche Vorstellung des Bewerbers

Nach dem finalen Jubel des Orchesters in D-Dur gab es beim Publikum kein großes Innehalten, sondern der mehr als notwendige Bravoruf eines Zuhörers sowie der vehement einsetzende, starke Beifall für eine Aufführung, die sich sehen lassen konnte und mit der Ingo Martin Stadtmüller eine beachtliche Vorstellung seiner Stabführung ablieferte.

Von Felix Friedrich