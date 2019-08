Meuselwitz

Es war eines der Reizthemen des vergangenen Jahres im Meuselwitzer Stadtrat: Die angedachte Erweiterung der Deponie Phönix-Ost schlug zur Sitzung im Oktober hohe Wellen. Damals hatten die Ratsmitglieder dem Vorhaben noch mehrheitlich eine Abfuhr erteilt (OVZ berichtete) – letztlich vergeblich, wie sich inzwischen herausstellt. Denn das zuständige Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hat den Widerspruch der Schnauderstadt abgewiesen und im Gegenzug der Meuselwitz Guss als Betreiber der Deponie grünes Licht für zumindest einen Teil des Vorhabens gegeben.

Abfälle aus zwei anderen Standorten dürfen eingelagert werden

Konkret betrifft dies den Plan der Guss, künftig auch Abfälle aus zwei Standorten aus dem Unternehmensverbund der Dihag, zu dem auch die Meuselwitzer Gießerei gehört, auf dem Gelände ablagern zu können. Künftig sollen, mit Bescheid vom 10. Mai diesen Jahres, neben den betriebseigenen Abfällen auch Stoffe aus dem Eisenwerk Arnstadt sowie der Schmiedeberger Gießerei auf die Deponie Phönix-Ost verbracht werden. Vorgesehen ist laut TLUBN ausschließlich die Ablagerung von Ofenschlacke sowie Gießformen und -sanden: Abfallarten, die bereits jetzt zur Verbringung auf das Gelände zugelassen seien, betont die Behörde auf OVZ-Anfrage. Die Ablagerung unterliege zudem einer zeitlichen Begrenzung: Stoffe aus Arnstadt dürfen vorerst lediglich bis zum 31. Dezember 2019, solche aus Schmiedeberg bis zum 31. März 2024 verbracht werden.

Deponieerweiterung noch offen

Insgesamt sei die Menge der sogenannten „Fremd-Abfälle“ auf maximal 8000 Tonnen – etwa 4495 Kubikmeter – pro Jahr beschränkt. Die Meuselwitz Guss selbst, listet die TLUBN auf, verbringt bereits jährlich etwa 11 700 Tonnen (6574 Kubikmeter) auf die Deponie. Das Restvolumen auf dem Phönix-Ost-Gelände beträgt laut der Landesbehörde mit Stand vom März diesen Jahres noch 99 089 Kubikmeter.

Offen ist dagegen noch die Entscheidung über die von der Meuselwitz Guss angedachte Erweiterung der Deponiekapazität um 55 000 auf dann 344 000 Kubikmeter. Hierzu ist laut TLUBN derzeit ein Planfeststellungsverfahren in Vorbereitung. In dessen Zuge sei bereits im vergangenen Herbst ein Scoping-Termin vor Ort durchgeführt worden, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werde ebenfalls durchgeführt. Mit einem Antrag für Planfeststellung und UVP sei voraussichtlich bis Jahresende zu rechnen.

Guss: Deponie für Standort unverzichtbar

Angaben, die auch von Seiten der Guss bestätigt werden. Man sei derzeit dabei, die nötigen Unterlagen zusammenzustellen, teilt Technikleiter Olaf Unverricht auf Nachfrage mit. Sollte eine Erweiterung genehmigt werden, sei mit dieser jedoch wohl frühestens 2021 zu rechnen. Laut Unverricht sei dieser Schritt für das Unternehmen indes unerlässlich. „Die Deponie ist existenziell für den Standort Meuselwitz“, betont er.

Stadtrat muss Entscheidung akzeptieren

Auf Seiten des Meuselwitzer Stadtrats ist man angesichts der Entwicklung zwar nicht gerade zu Freudensprüngen aufgelegt, nimmt den Bescheid des Landesamtes jedoch hin. „Natürlich sind wir mit der Entscheidung des Landesamtes nicht sonderlich zufrieden, schließlich können wir hier nicht auch noch fremde Abfälle gebrauchen“, gibt der stellvertretende Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer zu Protokoll. Man habe im Vorfeld mehrere Bedenken gegen das Vorhaben angemeldet, unter anderem etwa eine zunächst fehlende zeitliche Begrenzung der Einlagerung bemängelt und darauf hingewiesen, dass es alternative, besser gelegene Standorte für den Fremd-Abfall gegeben habe. Auch das Gefährdungspotenzial der zusätzlichen Stoffe sei aus Sicht des Rates nicht abschließend einzuschätzen gewesen.

Allerdings, räumt Liefländer ein, stehe der Stadt in der Sache kein eigenes Widerspruchsrecht gegen die Entscheidung des Landesamtes zu. „Wir sind hier an Recht und Gesetz gebunden und müssen dies nun so hinnehmen.“

Von Bastian Fischer