Photovoltaik: Mögliche Energiewende auf Gößnitz Dächern

Gößnitz

Grüne Energie von den Gößnitzer Dächern? Möglich wäre das mit Photovoltaikanlagen, beispielsweise auf den städtischen Gebäuden. Was derzeit noch eine Idee ist, soll konkreter werden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung Ende Juli beschlossen, zu prüfen, ob das in Gönitz möglich ist. Jetzt muss Bürgermeister Wolfgang Scholz dafür sorgen, dass das auch passiert. Im Anbetracht des Klimas und des Wandels sei es logisch, sagt er, sich nach Alternativen umzusehen.

Einfach eine Anlage auf dem Dach des Rathauses installieren ist allerdings nicht möglich. Konkret heißt das: Erstmal prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Installation überhaupt gegeben sind und ob sie sich wirtschaftlich lohnt. Kosten kommen auf die Kommune zu, lässt Scholz durchblicken, ergänzt aber: „Es ist ein Trugschluss, denn natürlich muss man zunächst in Photovoltaikanlangen investieren. Und erst dann entwickeln sich die Kosteneinsparungen, sei es bei Warmwasser oder Strom.“

Photovoltaikanlagen produzieren ihre Energie mit Sonnenlicht. In den Anlagen sind Solarzellen integriert, die das Licht in Strom umwandeln. Mit bestimmten Maßnahmen kann dann nicht nur Strom produziert, sondern auch Wasser erwärmt werden.

Dächer in Gößnitz müssen geprüft werden

„Wir werden nun eine Fachfirma beauftragen, die unsere Dächer prüfen soll,“ so Scholz zum Antrag des Stadtrates. In dessen Beschluss wurde festgehalten, das mögliche Konzepte in der Zusammenarbeit mit Beratungsstellen wie der Thüringer Aufbaubank (TAB) oder der Energieagentur des Landes Thüringen entstehen sollen. Auch Förderprogramme wie Solar Invest von der TAB sollen mit in die Planungen einbezogen werden.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Frage kämen für eine Installation übrigens unter anderem das Gebäude der Feuerwehr, die Stadthalle, das Heimatmuseum oder das Rathausdach. Wann eine mögliche Photovoltaikanlage auf die Gößnitzer Dächer zieht, kann Scholz aber nicht sagen. „Ob das Projekt noch in den Haushalt 2022 integriert wird, wissen wir noch nicht.“

Von Vanessa Gregor