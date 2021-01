Pieks im Impfzentrum jetzt auch Samstags – aber es gibt keine neuen Termine mehr

Schmölln

Seit einer Woche wird im Klinikum Schmölln der Impfstoff gegen das Corona-Virus verabreicht. Seitdem haben bis Stand Mittwochabend rund 500 Menschen der höchsten Risiko-Gruppe das Serum erhalten. „Die Arbeit läuft sehr gut“, schätzt Impfstellen-Managerin Katharina Heppler ein. „Es gab keine Zwischen- oder Notfälle.“ Geimpft werde planmäßig im Fünf-Minuten-Takt, entsprechend der zuvor vereinbarten Termine.

Allerdings registrierte sie, dass einige Personen bis zu einer halben Stunde vor der Zeit bereits vor der Tür stehen und dann natürlich warten müssen. Da dies gerade in der Kälte auf Unverständnis stößt, rät die Managerin dringend dazu, nicht zu zeitig zu erscheinen. Denn Warteplatz in der Impfstelle stehe nur sehr beschränkt zur Verfügung.

Zweite Injektion ab Februar

Ab sofort werde nun auch sonnabends von 8 bis 14 Uhr geimpft. Ab dem 3. Februar werde die Öffnungszeit von im Moment 14 bis 20 Uhr auf 8 bis 20 Uhr erweitert. Dann sollen auch jene an die Reihe kommen, die bereits ihre zweite Injektion erhalten.

Um diese Erweiterung zu schaffen, gibt es neben Katharina Heppler seit Freitag mit Doreen Zeißig eine zweite gleichberechtigte Managerin. Bei zwölf Stunden Öffnungszeiten und den zusätzlichen Sonnabenden sei dies arbeitstechnisch auch gar nicht anders zu leisten, sagte Heppler.

Keine Terminvergabe im Impfzentrum

Impftermine in Schmölln können ausschließlich online über www.impfen-thueringen.de oder über die Telefonnummer 03643 4950490 vereinbart werden. Es ist nicht möglich, Termine direkt bei der Impfstelle zu vereinbaren. Die Hotline ist dienstags und donnerstags jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr freigeschaltet. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen empfiehlt allerdings, nach Möglichkeit das Online-Portal zu nutzen und ältere Menschen dabei zu unterstützen.

Im Moment kann jedoch online in keiner einzigen Impfstelle in Thüringen ein Termin vereinbart werden, so auch nicht in Schmölln. Sobald weiterer Impfstoff zugesagt wird, heißt es, soll dies wieder möglich sein. Trotz der bundesweit höchsten Inzidenz hat Thüringen deutschlandweit derzeit eine der geringsten Impfquoten.

Von Jens Rosenkranz