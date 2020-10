„Pinocchio" ist dieses Jahr das Weihnachtsstück am Altenburger Theater

Altenburg

Kindgerecht geht esauch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit am Theater Altenburg Gera zu. Für die besinnliche Zeit hat man sich mit Carlo Collodis „Pinocchio“ einen echten Klassiker ins Programm genommen.

Das Kinderbuch von 1881 erzählt die Geschichte der titelgebenden frechen Holzpuppe, die viel über das Leben lernt und schließlich gemeinsam mit der Blauen Fee auf die Suche nach ihrem Vater Gepetto geht. Selbstverständlich mit von der Partie ist Pinocchios charakteristische Nase, die für jede Lüge weiter wächst. Axel Brauch inszeniert das Stück für Kinder ab 6 Jahren, Olav Kröger liefert die passende Musik. In der Titelrolle ist Sebastian Schlicht zu erleben, Bruno Beeke gibt Gepetto.

Zum Theaterfrühstück am Sonntag, den 22. November um 11 Uhr im Theaterzelt gibt es erste Einblicke in die Inszenierung. Premiere ist dann am 29. November um 16 Uhr im Theaterzelt. Karten an der Theaterkasse, unter 03447 585160 sowie www.theater-altenburg-gera.de.

Von OVZ