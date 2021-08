Pkw-Fahrer zwingt Bus in Altenburg zur Notbremsung – drei Passagiere stürzen

Altenburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße in Höhe der Ausfahrt „Alte Ziegelei“. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer bog aus der Einfahrt „Alte Ziegelei“ in die Käthe-Kollwitz-Straße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Busses, der auf der Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs war.

Der Busfahrer wurde dadurch zu einer Notbremsung gezwungen, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Dabei kamen drei Passagiere im Bus zu Fall, verletzten sich dabei leicht, und mussten in der Folge ärztlich behandelt werden.

Gegen den Pkw-Fahrer wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von LVZ