Altenburg

Ungewohnte Zeit, ungewohnter Ort, ungewohnte Umstände. Nichts scheint in diesem Jahr normal am Theater Altenburg-Gera. Nach Schließung, vorzeitigem Spielzeitende und dann überraschender Rückkehr mit Open-Air-Veranstaltungen macht die Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen Spielzeit 2020/21 keine Ausnahme: mit ziemlicher Verspätung, mit Frischluft unterm Geraer Sommertheater-Zelt, mit dem Leitungstriumvirat Kuntze, Arnold und Eckerle und Journalisten auf Abstand.

Und das Ungewöhnliche findet in der Vorstellung des Spielplans nahtlos seine Fortsetzung. Denn eigentlich sind es ja zwei Pläne – einen für die herbeigesehnte, aktuell aber noch immer eher unwahrscheinliche Rückkehr zur Normalität und einen unter Corona-Auflagen. Weil die Entscheidung überaus kurzfristig fällt, proben die Künstler derzeit beide Pläne, ohne zu wissen, was wirklich auf die Bühne kommt. Deshalb wurden möglichst viele Stücke aufgenommen, die in beiden Varianten tragen – (Klein)Kunst mit wenigen Darstellern. Das tut angesichts eines großen Ensembles mit Chor, Ballett und Orchester besonders weh und würde das Publikum auf Dauer vermutlich nicht zufriedenstellen. Zumindest ist es gelungen, das Abonnementsystem in beiden Spielplanvarianten komplett zu untersetzen.

Schneller Wechsel auf Plan C ist nicht möglich

Im Gegenzug ist aber für die neue Spielzeit noch nicht eine einzige Karte verkauft. Der Vorverkauf startet aufgrund der unsicheren Lage erst am 1. September, das heißt mit viermonatiger Verspätung. Wie das Publikum entscheidet, wenn es bloß die abgespeckte Variante vorgesetzt bekommt, weiß niemand. Zumal der Plan C, sollte man sich für ihn entscheiden müssen, dann bis zum Jahreswechsel durchgezogen werden muss. Schnelles Umswitchen ist nicht möglich.

Doch die Hoffnung auf so viel Normalität wie möglich ist groß. Vermutlich deshalb wollten die Theaterleute den Corona-Plan trotz Nachfrage auf der Pressekonferenz nicht näher erläutern. „In dem Fall sehen wir uns im August wieder“, hieß es an die Adresse der Journalisten.

Auf dieses Wiedersehen, meine Herren, würde ich gern verzichten.

Von Ellen Paul