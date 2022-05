Altenburg

Lange Zeit hatten die Nachbarn auf diesen Moment gewartet. Einerseits in Vorfreude aufs Verschwinden eines Schandflecks direkt vor ihrer Haustür, andererseits in Sorge um ihre Wohnungen gleich nebenan. Seit Montag ist es nun ernst: Der Plattenbau in der Albert-Levy-Straße 26-29 in Altenburg-Nord wird plattgemacht. Schon im Spätsommer vergangenen Jahres sind dort die letzten Mieter ausgezogen. Zuvor stand das Gebäude im Eigentum der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) jahrelang in weiten Teilen leer, bereitete Probleme unter anderem durch Vandalismus und ständige Ein- und Auszüge. Zuletzt nervten auch unangekündigte Feuerwehrübungen an Wochenenden im verwaisten Haus, berichteten die Anwohner.

Der Abrissbeginn zum Wochenstart setzte allerdings noch mal eins drauf: „Uns wurde richtig Angst, als das losging“, schildert Erwin Hischke, der im direkt angrenzenden Block wohnt. „Ab Montagmittag vibrierte immer wieder die ganze Wohnung, Vasen und Geschirr klirrten im Schrank, es war wie ein fortwährendes Erdbeben bis in den Nachmittag hinein.“

Beschwerde-Mail an den Vermieter

Noch am selben Tag habe er abends eine Mail an die AWG, seinen Vermieter, geschrieben und sich beschwert. Die Reaktion folgte prompt: „Eine AWG-Mitarbeiterin kam zu uns, notierte sich alles, und dann folgte noch ein Treffen mit einem SWG-Vertreter und dem Bauleiter der Abrissfirma.“ Ergebnis: Ab Dienstag wurde es plötzlich merklich ruhiger, berichtet Hischke. „Abreißen geht also auch behutsamer. Ein Lob an AWG und SWG“, fügt der Rentner an.

Wachsam bleibt er trotzdem. Er prüft sein Schlafzimmer, das direkt an den Abrissblock grenzt, nun täglich auf Risse in der Wand. Und täglich rückt der Bagger näher, nimmt auch der Staub zu, der draußen in der Luft liegt. Erwin Hischke weiß: Es ist noch nicht überstanden.

Von Kay Würker