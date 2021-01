Platz für neue Eigenheime: Gemeinde Nobitz bietet Bauland in fünf Ortsteilen

Nobitz

Frohe Botschaft für potenzielle Häuslebauer im Altenburger Land: In der Gemeinde Nobitz sind noch Baugrundstücke zu haben. Während andernorts Bauwillige händeringend nach Land suchen, könnten sie in fünf Nobitzer Ortsteilen kurzfristig fündig werden. In Engertsdorf, Taupadel, Ehrenhain, Podelwitz und Flemmingen warten insgesamt sechs Eigenheimstandorte auf Interessenten.

Verkauf nur mit Bauzusage

„Wir möchten Käufer mit Bauzusage“, bringt Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) das Ansinnen der Gemeinde auf den Punkt. Ohne feste Bauabsicht findet kein Landverkauf statt. Bereits seit einigen Jahren hält die Kommune nach Grundstücken Ausschau, um sie als Bauland zu veräußern. Mitunter geht es aber auch nur darum, Schandflecke abzureißen. „Es bietet sich immer mal was an und dann versuchen wir als Gemeinde tätig zu werden“, berichtet der Bürgermeister.

Baugrundstücke als Lockmittel gegen Einwohnerschwund

Die Baugrundstücke sollen ein Anreiz sein, sich in der Gemeinde Nobitz niederzulassen, denn auch die viertgrößte Kommune des Landkreises verzeichnet einen Rückgang in der Einwohnerentwicklung. Für das Jahr 2020 liegen noch keine Werte vor, während die Einwohnerzahl 2018 zu 2019 von 7276 auf 7256 Bürger zurückging. Damit blieb der Wert zwar einigermaßen stabil, jedoch sei die Entwicklung weiterhin leicht rückläufig, sagt Hauptamtsleiter Ralf Graichen.

Nobitz Card liegt auf Eis

Um potenzielle Rückkehrer anzusprechen, rief die Gemeinde 2018 die Nobitz Card ins Leben und warb mit der Kampagne „Dein Job in deiner Region“ (die OVZ berichtete). Leider sei auf diesem Gebiet nicht mehr viel passiert, seit der ehemalige Wirtschaftsförderer Hartmut Brühl 2019 in Rente ging. Ab März wolle man das Projekt laut Hendrik Läbe wieder hochfahren.

Interesse aus Richtung Leipzig

Die bisherigen Zuzügler sind zum Teil Altnobitzer, die es wieder zurück in die Heimat gezogen hat. Aber auch aus Richtung Leipzig verstärken sich die Anfragen, gerade in den Ortsteilen mit gut erreichbarer S-Bahn-Anbindung. Die Gemeinde wolle ihre Möglichkeiten ausspielen und die Ortschaften gleichzeitig attraktiver machen, erklärt der Bürgermeister.

Großflächige Eigenheimstandorte in Vorbereitung

Nobitz arbeitet an einer weiteren Erschließung von Bauland für die kommenden Jahre. So entstehen künftig in Selleris fünf Eigenheimstandorte mit Bauflächen von je 1000 bis 1300 Quadratmetern. Laut Bauamtsleiterin Anja Bräuninger liegen hierfür bereits mehr Anfragen vor, als es Grundstücke gibt. In Ehrenhain ist neuer Baugrund am Forstweg unterhalb der Kita „Holzwürmchen“ geplant. Dort hat die Gemeinde eine Fläche von 4000 Quadratmetern gekauft, um darauf Standorte für vier Eigenheime zu entwickeln.

In der Ortslage Nobitz selbst ist in den nächsten Jahren der Abriss des leerstehenden Gasthofes geplant, mittlerweile ein Schandfleck an der B 180. Was auf dem Baugrund entstehen soll, ist allerdings noch unklar.

Die Tage des schon lang leerstehenden Gasthofes in Nobitz sind gezählt. Sein Abriss ist in den nächsten Jahren angedacht. Quelle: Mario Jahn

Von Dana Weber