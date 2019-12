Altenburg

Zwei sturzbetrunkene Männer haben es sich am Samstagabend in den Räumen der Bankfiliale am Altenburger Keplerplatz gemütlich gemacht. Bankgeschäfte hatten sie dabei allerdings nicht im Sinn. Ungemütlich wurde es, als gegen 22.20 Uhr Polizeibeamte kamen, um die beiden Herren – 38 und 47 Jahre alt – hinaus zu befördern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde beiden ein Platzverweis ausgesprochen, doch lediglich der 38-Jährige trollte sich. Der 47-Jährige hingegen weigerte sich und leistete Widerstand gegen die Beamten. Gegen ihn wurden deshalb Ermittlungen eingeleitet. Der 38-Jährige wurde aufgrund seines psychisch labilen Zustandes ins Krankenhaus gebracht.

Von OVZ