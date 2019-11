Altenburg

Dem Altenburger Residenzschloss steht Großes bevor – entsprechend groß ist auch die Werbung. Für die Ausstellung „Playmobil-Winterzauber“, die ab 1. Dezember im Schloss zu sehen ist, taucht seit Kurzem „Madame Playmobil“ in der Altenburger Innenstadt auf – eine Großfigur in Playmobil-Optik als Werbeträger. Gestaltet wird sie nach und nach an verschiedenen Stationen von dem Altenburger Künstler Ralf Hecht.

Der Ticketverkauf für die Ausstellung hat inzwischen begonnen, teilt das Schlossmuseum mit. Parallel dazu wird im Schloss emsig gesägt, geschraubt, gebohrt und gewerkelt. Fleißige Männer errichten die Vitrinen für die teils riesigen Dioramen, die entstehen werden, damit der Sammler Oliver Schaffer mit dem Aufbau zum vereinbarten Zeitpunkt so richtig loslegen kann.

Handwerker sägen im Akkord an Vitrinen

Die Ausstellung wird bis 15. März 2020 zu sehen sein. Sie wird Großdioramen zeigen,für die rund 5000 Figuren verbaut werden. Derzeit erfolgt der Ausstellungsaufbau. Marketingleiterin Susanne Stützner vom Schloss- und Kulturbetrieb berichtet: „Im Akkord sägen und verbauen unsere Museumstechniker für die Vitrinen der Schaulandschaften alleine 600 Meter Konstruktionsholzleisten, 200 Meter Aluminiumprofile und 100 Meter Plexiglasscheiben.“

Einzeltickets für die Schau können online auf der Internetseite der TourismusinformationAltenburger Land gebucht werden. Sie sind außerdem direkt dort, am Markt 10 in Altenburg, erhältlich.

Familientickets können ausschließlich an der Museumskasse im Residenzschloss Altenburg erworben werden – dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Eintrittspreise: Kinder bis 7 Jahre frei, Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 6 Euro, Familienticket 25 Euro (2 Erwachsene und bis zu drei Kinder bis 18 Jahre).

Von OVZ