Playmobil-Schau im Altenburger Schloss startet mit Besucheransturm

Altenburg

Wer die aktuelle Ausgabe des „ Thüringen Kulturspiegels“ in der Hand hat, wird staunen: Altenburg, im letzten Zipfel des Bundeslandes gelegen und manchmal von Erfurt übersehen, hat es aufs Titelblatt geschafft. Oder richtiger: die Ausstellung im Residenzschloss, die am 1. Advent eröffnete.

„ Playmobil“ – ein Wort, ein Konzept, bei dem Kinderaugen leuchten. Wie groß auch immer die heimische Anhäufung der bunten Plastikspielzeuge ist – Ausstellungsmacher Oliver Schaffer kann das toppen. Über zwei Etagen zieht sich die diesjährige Weihnachtsausstellung, die seine Sammlung zeigt. Zur Eröffnung sind mehr als einhundert Interessierte gekommen. Was sie zu sehen bekommen, lässt jedes Kinderherz höher schlagen, doch auch die Großen sind fasziniert.

Daniel Wermke ist extra aus Gera angereist. Er braucht keine Kinder als Vorwand. Er macht ein Selfie mit dem fast mannsgroßen König mit der roten Nase und verrät dabei: „Als ich von der Ausstellung hörte, wusste ich, die muss ich unbedingt sehen. Ich bin auch heute noch ein großes Kind.“

Die Möglichkeit, Fotos zu machen, wird rege genutzt. Gegenüber dem Automaten, mit dem man Bilder verschicken kann, stehen ein großer thronähnlicher Stuhl und eine Prinzessin-Figur. Collin (3) klettert auf den Schoß seiner Oma, damit er besser ins Bild passt. Seine Schwester Seline (9) wartet, dass auch sie fotografiert wird und weiß genau Bescheid: „Nein, es sind weder Anna noch Elsa aus dem Film ,Eiskönigin‘, sondern eine andere Prinzessin, doch es ist trotzdem toll. Ich habe heute Geburtstag und es ist eine großartige Überraschung.“

Auch Altenburgs OB Neumann unter den Besuchern

Die rund 1,50 Meter großen Figuren haben es vielen Besuchern angetan. Ein kleines Mädchen ergreift die Hand der lilagewandeten Königin und möchte sie gar nicht wieder loslassen, auch, als die Oma mit Hinweis auf den danebenstehenden Piraten versucht, die Kleine zum Weitergehen zu animieren.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann hat ebenfalls die Gelegenheit genutzt und ist mit Frau und Kindern hier. Sein Sohn Matéo (3) erwärmt sich am meisten für den echt amerikanischen Truck, der auf der Platte mit Santa Claus und den Rentieren, dem Weihnachtsmarkt im Schnee, einer Krippenszene und einer Wichtelwerkstatt zu finden ist. Seine Schwester Marisa (10) strahlt: „Am schönsten sind die Meerjungfrauen und die Eiswelt.“

Zur Galerie Seit dem 1. Advent ist die diesjährige Winterausstellung im Altenburger Residenzschloss geöffnet. Im Mittelpunkt steht die Playmobil-Sammlung von Oliver Schaffer. Hier ein paar Impressionen.

Der gesamte Festsaal wird von der Eiswelt eingenommen und auch die Raumtemperatur hier ist dem Thema angepasst. Diese Szenerie ist so gestaltet, dass man die Landschaft und die Figuren von mehreren Seiten ansehen und immer wieder neue Details entdecken kann. Vania (10) betrachtet alles genau und stellt fest: „Das hier gefällt mir am meisten von allem.“ Ihre Eltern stimmen zu. Monika Köhler arbeitet hier und freut sich: „Die Resonanz schon am ersten Tag ist riesengroß, allerdings bin ich auch froh über die Temperaturen draußen. Falls es noch kälter wird, müssen wir dann die Führungen mit Mütze und Handschuhen machen.“

Zum Glück gibt es eine Etage tiefer eine Gelegenheit, Kaffee zu trinken. Dabei kann man durch die geöffnete Tür die Kinder im Nebenraum an den Tischen beobachten, an denen Playmobilspielzeug zum Ausprobieren ausliegt. Im gleichen Raum läuft auch ein Video, in dem die Herstellung der beliebten Figuren gezeigt wird. Gleich hinter der Kasse sind in einem Raum auch die Urtypen der Playmobilfiguren und das Granulat, aus dem sie hergestellt werden, zu sehen.

Museums-Vorurteile bei den Jüngsten verschwinden schell

Aus dem sächsischen Frohburg ist eine Familie mit fünf Kindern, eigene und geborgte, gekommen. Der Papa hat sich extra einen VW-Bus eines befreundeten Paares ausgeliehen, um die ganze Rasselbande nach Altenburg transportieren zu können. Erst gab es bei den Kleinen lange Gesichter: „Museeeeum, wie ööööööööde!“ Das war schnell vergessen, als sie der ersten großen Figuren ansichtig wurden. Zwei Mädchen flitzen mit Tritthockern des Museum herum, um aus etwas erhöhter Perspektive alle Einzelheiten im Inneren des Irrgartens sehen zu können. Mutter Monique hat die Jüngste auf dem Arm und ist erleichtert: „Ich bin froh, dass die Ausstellung von den Kindern so gut angenommen wird und unsere Überraschung gefällt. Die Großen spielen mit Playmobil, seit sie zwei Jahre alt sind.“

Michael Schöne ist mit seinem Enkel Lennox (9) und dem Enkelsohn seiner Schwester, Kai (5), gekommen. Die Kinder versuchen gerade wort- und lautstark, die Mama beziehungsweise Oma zum Kauf der angebotenen Playmobil-Sets zu bewegen. Dass viele kleine Besucher damit Erfolg haben, zeigt die lange Schlange an der Kasse. Zwar geht auch das eine oder andere Kartenspiel über den Kassentisch, doch Playmobil ist eindeutig der Renner. Hier sind die im Vorteil, die Oma und Opa mitgebracht haben.

Schlossverein-Stand sammelt für guten Zweck

Die ausliegenden Playmobil-Kataloge wecken Begehrlichkeiten und machen die Entscheidung nicht einfacher. Finn ist schon 12 und weiß genau, was er möchte: „Das hier sind Überraschungstüten, man sieht nicht, welche Figur darin ist.“ Seine Mama ergänzt: „In diesem Alter möchte man nicht mehr alles haben, deshalb befühlen wir jetzt hier diese Tüten, um den Baseballspieler zu ertasten.“

Vor der Tür zur Ausstellung hat der Altenburger Schlossverein einen Stand aufgebaut. Es gibt Kaffee, Stollen und Glühwein für einen guten Zweck. Der Vorsitzende, Frank Tanzmann, meint: „Wir sind froh, hier sein zu können. All das eingenommene Geld kommt wieder dem Schloss zugute. Hoffentlich können wir im kommenden Jahr wieder eine Schlossweihnacht hier ausrichten. In Waldenburg läuft das gut und auch wir sollten das Ambiente hier nutzen.“

Von Christiane Leißner