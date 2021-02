Pleißespiegel im Altenburger Land überraschend gestiegen

Nobitz/ Altenburg/ Gößnitz

Die Pleiße führt derzeit deutlich mehr Wasser mit sich. Niederschläge und Schneeschmelze in den höheren Lagen sorgten in den vergangenen Tagen für einen erhöhten Zufluss. Noch hat die Pleiße ausreichend Platz in ihrem Bett. Doch ist ihr Weg auch dann noch frei, wenn die Wasserstände steigen? Die LVZ hat sich an den Brücken in Münsa, Kotteritz und Paditz umgesehen.

Nie die Kraft tosender Wassermassen unterschätzen

Während die Pleiße im Nobitzer Ortsteil Münsa zügig und ungehindert fließen kann, liegt in Kotteritz zwischen Wehr und Brücke der mächtige Stamm eines abgestorbenen Baumes im Wasser. Bei normalem Wasserstand stellt er kein Hindernis dar, zumal er in der Fließrichtung liegt. Doch sollte nie die Kraft tosender Wassermassen unterschätzt werden.

Baumstämme und Inselkraut

An der Brücke im Altenburger Ortsteil Paditz würde der Wasserdurchfluss bei steigendem Pegel auf jeden Fall erheblich behindert. Dort liegen mehrere schlanke Baumstämme auf stark verkrauteten inselähnlichen Bereichen, mitten in der Pleiße neben Glasflaschen und Plastemüll. Bei Hochwasser könnte sich das Holz unter der Brücke verkeilen und einen raschen Durchfluss des Wassers behindern.

Der verlandete Bereich der Pleiße in Paditz könnte als Hemmschuh der alten Brücke bei Hochwasser gefährlich werden. Quelle: Mario Jahn

Zehn Zentimeter vor der Vorwarnstufe

Dass die Pleiße mitunter sehr schnell erheblich mehr Wasser als üblich fassen muss, zeigte das vergangene Wochenende. Am Sonnabend stand der Pegel an der Meßstelle in Gößnitz bei 1,40 Metern. Im mehrjährigen Mittel liegt er für gewöhnlich bei 31 Zentimetern. Das geht aus den Pegelinformationen des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hervor. Der Wert vom Wochenende liegt nur zehn Zentimeter von der Vorwarnstufe für anbahnendes Hochwasser entfernt.

Seit Wochenbeginn hat sich die Situation der Pleiße wieder deutlich entspannt. Derzeit beträgt der Pegel 50 Zentimeter. Das TLUBN geht in einer vorläufigen Prognose bis einschließlich Donnerstag von einem erneuten Anstieg aus. 80 Zentimeter sollen dabei erreicht werden.

Alarmstufen 1 und 2 im Raum Leipzig

Da ab der Wochenmitte deutlich mildere Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich erwartet werden, wirkt sich das auch auf den Zufluss von Schmelzwasser in den Flüssen aus. Für den Raum Leipzig mit Weißer Elster und Pleiße sagt der Landestalsperrenverband Sachsen weiter steigende Pegel und Alarmstufen 1 und 2 voraus.

Von Dana Weber