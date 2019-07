Pöppschen

Man ist schon geneigt, Bürgermeister Gerd Reinboth und Feuerwehrvereins-Chef Michael Pawelczyk zuzustimmen: Der Neubau der Fahrzeughalle in Pöppschen ist ein echter Gewinn, für das Dorf und für die Kameraden.

Feuerwehr ist oft Zentrum des Gemeindelebens

An dem Projekt zeigt sich beispielhaft, was die Dörfer im Altenburger Land, ausmacht: die Gemeinschaft. Und in deren Zentrum ist, insbesondere außerhalb der Städte, zumeist eine Institution zu finden – die Feuerwehr. Die ist Retter in der Not, aber auch wichtige Anlaufstelle, wenn es darum geht, das Leben in der Gemeinde mitzugestalten. Sei es bei Festen oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Motivation für Mitstreiter, Investition ins Gemeinwohl

Es ist gar nicht so abseitig, wenn Pawelczyk hofft, dass mit dem Neubau auch ein Motivationsschub für potenzielle Mitstreiter einhergeht. Wer sieht, was einen bei den Pöppschener Kameraden erwartet, wie gut man dort ausgestattet ist, für den ist der Schritt ins Ehrenamt womöglich leichter zu nehmen. Der Gemeinsinn zeigt sich daneben auch im Unterbau des Projektes. Ganz bewusst wurde festgelegt, dass das Gebäude weiter dem Gemeinwohl zugute kommen soll, selbst wenn einmal keine Wehr mehr aktiv ist. Die Zukunft ist also gesichert.

Sicher, auf absehbare Zeit dürfte das Projekt in dem 190-Seelen-Dorf wohl einmalig im Kreis bleiben, hat doch nicht jede Kommune solch solvente Gönner im Rücken. Doch statt Neid sollte man sich mit den Pöppschenern freuen. Sind doch Investitionen ins Gemeinwohl eher zu beklatschen als zu belächeln.

Von Bastian Fischer