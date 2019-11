Pogromnacht und Mauerfall – berührendes Gedenken in Altenburg

Altenburg

Unter dem Motto „Erinnerung an die Freiheit“ fand am Sonnabend in Altenburg ein berührendes Gedenken an die Pogromnacht von 1938 und den Mauerfall vor 30 Jahren statt. Erstmals wurde das Gedenken an die jüdischen Opfer des Pogroms mit den Feierlichkeiten zur friedlichen Revolution verbunden. Die Stadt Altenburg, der Landkreis und der ökumenische Arbeitskreis hatten alle Interessierten, unabhängig ihrer Konfessionen, zu den Veranstaltungen eingeladen.

Es war eine gute, passende Entscheidung, beide Veranstaltungsteile zu verbinden. Emotional, nachdenklich, ideenreich und differenziert wurde der „Schicksalstag der Deutschen“ reflektiert. Generationsübergreifend wurden die Veranstaltungen von vielen Menschen angenommen.

„Lichtertüten“ als symbolische Begleiter

Mit einer Gedenkstunde begannen 16.30 Uhr in der Kirche „Erscheinung des Herrn“ die Feierlichkeiten. Die Organisatoren hatten auf Kirchbänke „Lichtertüten“ mit Namen und Leidensweg der Juden platziert, die in der Pogromnacht in Altenburg, Meuselwitz und Gößnitz verfolgt und verhaftet wurden. Mitorganisator Christian Repkewitz betonte, dass die Lichtertüten „ein zwischen uns sitzen lassen“ der verfolgten, verhafteten Juden symbolisieren und sie so die weiteren Wege an diesem Abend mit uns gehen werden. Aus dem Symbol wurde an diesem nasskalten Novemberabend mehr – Lebensnähe, Nachdenken, Zuhören und mit bekannten und unbekannten Menschen ins Gespräch kommen.

Neben dem Pfarrer der gastgebenden katholischen Gemeinde, Konrad Köst, sprachen Oberbürgermeister André Neumann und der hauptamtliche Beigeordnete des Landkreises, Matthias Bergmann, über den Zusammenhang von Freiheit, Demokratie und gesellschaftlicher Entwicklung. Neumann sprach vom 9. November als einen Tag „voller Glücksgefühle durch den Mauerfall“ und Trauer durch die Pogromnacht. Beide Ereignisse zeigten „wie schnell Demokratie und Freiheit genommen werden können“. Ein Gedanke der wie ein roter Faden alle Beiträge an diesem Abend durchzog.

Aber auch Sorgen und Ängste über die gegenwärtige Entwicklung in Deutschland sowie der „Umgang mit dem historischen Erbe“ wurden von Neumann angesprochen. Er sagte: „Bilder aus Deutschland machen wieder weltweit Angst“ und verwies auf die Schüsse vor der Synagoge in Halle.

Matthias Bergmann betonte, dass er sich „mit der Vorbereitung der Veranstaltung schwer getan hat, einerseits ein Tag der Freude, andererseits ein Tag der Trauer“. Erinnerungen an beide Ereignisse, die er mit Entwicklungen von heute verband, waren Basis seiner Ausführungen. „Manche Beiträge in sozialen Medien schütteln mich“, sagte Bergmann sichtlich bewegt. Er zog Parallelen zwischen dem Populismus von heute und der Propaganda im 3. Reich – und dass das nicht ignoriert werden darf.

Persönliche Worte von Pfarrer Konrad Köst zum Jahr 1989

Pfarrer Köst erinnerte in persönlichen Worten an das Jahr 1989. Er zeigte, wie präsent wieder Bibelzitate wurden und erinnerte daran, dass das „Alte Testament“ dem Volk Israel und den Juden zu verdanken ist. Für ihn ist der Tag ein „doppeltes Gedenken“, er hinterfragte: „Was hat die Wende für die DDR und für die Juden gebracht“. In diesem Kontext verwies Köst darauf, dass die noch lebenden Juden bereits in der neugegründeten DDR benachteiligt wurden – und nannte dafür Beispiele und Ereignisse.

So betonte Köst, erkannte die Staatsmacht keine Wiedergutmachung für Juden an, während Reparationszahlungen an die Sowjetunion getätigt wurden. Er verwies auf die unterschiedliche Rentenhöhe für jüdische und kommunistische Verfolgte. „Juden wurden als 2. Klasse behandelt“. Köst ging auch auf die Haltung der DDR zur Arabischen Liga ein, die sich gegen Israel richtete. Er nannte Beispiele aus persönlichen Erlebten und wie sich in der DDR eine antiisraelische Grundhaltung entwickelte. „Die Nichtaufarbeitung der Geschichte der Juden“ gehörte dazu. Seine Ausführungen beendete die Gedenkstunde.

Anschließend versammelten sich die Interessenten zu einem Gedenkzug. Christian Repkewitz führte die Teilnehmer zuerst an die Gedenktafel für den ehemaligen jüdischen Betsaal in der Pauritzer Straße. Hier erfolgte die Kranzniederlegung. Erklärende Worte von Repkewitz, die vom Posaunenchor Altenburg umrahmt wurden, sowie das Verlesen eines historischen „Täterschreibens“ vertieften die Nachhaltigkeit des Gedenkens. Der zweite Stopp erfolgte vor dem Gebäude Johannisstraße 5/6. Auch hier gab es Einblicke in die Geschichte und das Leid der Juden.

Zur Galerie Wie in vielen anderen deutschen Städten wurde am 9. November auch in Altenburg der Pogromnacht 1938 und des Mauerfalls 1989 gedacht. Hier einige Impressionen von den Veranstaltungen.

Am ehemaligen Polizeigebäude, Bei der Brüderkirche 1, wurde der interessante Rundgang beendet. Im nächsten Programmteil wurde dann in der Brüderkirche an den 30. Jahrestag der friedlichen Revolution erinnert. Auf einer Leinwand wurde unter anderen noch einmal die „Aktuelle Kamera“ mit der Verkündung der Grenzöffnung gezeigt. Anschließend zollte André Neumann nochmal den „eher stillen Helden der friedlichen Revolution seinen Respekt“. Gemeinsam mit Pfarrer Sandro Vogler wurde das Friedensgebet gesprochen.

Besonders die Performance vom „TanzRaum“ Altenburg um Anja Losse war eine echte Bereicherung. In zwei Teilen der Aufführung wurde nach ruhigen, gemeinsamen Lösungen der Generationen vor und hinter der Mauer gesucht.

Kurzfristig bestand im Anschluss der Veranstaltung die Möglichkeit, an einer Gesprächsrunde im Luthersaal teilzunehmen. Die neue Jugendinitiative „Jugend macht“ hatte spontan die Idee, Interessenten zu diesem Gespräch einzuladen. Die Jugendlichen stellten Themenschwerpunkte für das Gespräch vor, die sie selbst brennend interessierten. Die Spannbreite reichte vom eigenen Erleben der Wende bis zu den gegenwärtigen Wahlergebnissen sowie den persönlichen Empfinden bei den heutigen Rufen „Wir sind das Volk“. 20 bis 25 Teilnehmer folgten dem Angebot.

Von Ute Hirsch