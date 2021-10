Politiker-Crash in Rositz: SPD-Kreisrat stoppt Meuselwitzer Bürgermeister-Bewerber

Rositz

Es gibt Dinge, die kann man sich nicht ausdenken. Dazu zählen die Umstände eines Unfalls am Freitagfrüh in Rositz. Kurz nach 7.30 Uhr fährt Uwe Rückert, Kreischef der Freien Wähler, auf der Bundesstraße 180 den Lödlaer Berg hinab. Er will nach Meuselwitz. Fast zeitgleich kommt SPD-Kreisrat Alexander Paulicks mit seiner Tochter aus dieser Richtung und stoppt am Abzweig nach Molbitz. Die Sonne steht tief am ersten Oktober-Morgen. Nach einem kurzen Blick auf den Gegenverkehr biegt er ab. Sekunden später kracht es.

Keine Beteiligter ernsthaft verletzt – Paulicks’ Schuld

Rückerts VW Polo hat Paulicks’ VW Passat gegen 7.40 Uhr frontal erwischt. Durch die Wucht des Aufpralls – Rückert spricht später von „ungebremst, mit etwa Tempo 70“ – drehen sich die Autos. Dabei schüttelt es die Insassen ordentlich durch. Als sie aussteigen, realisieren sie, um wen es sich handelt. Doch politische Differenzen zählen jetzt nicht. Es geht nur darum, ob sich jemand ernsthaft verletzt hat. Glücklicherweise nicht. „Mir geht’s gut, meinem Kind auch“, sagt Paulicks am Mittag auf Nachfrage. Aber es sei knapp gewesen. „Sekunden später und er wäre auf der Beifahrer-Seite reingekracht.“ So seien es „nur Schrammen“. Auch Rückert stellt nur „leichte Schrammen“ fest: „Ich bin glücklich, dass sich keiner von uns wirklich verletzt hat.“

Totalschaden nach Crash: Der VW Polo (links) von Uwe Rückert ist Schrott, der Schaden am VW Passat von Alexander Paulicks immens. Quelle: privat

„Ich hatte Schuld“, gibt der Sozialdemokrat, der seine Tochter zur Schule bringen wollte, unumwunden zu. Aufgrund der tiefstehenden Sonne, die ihn geblendet habe, habe er den grauen Wagen im Gegenverkehr übersehen. „Gott sei Dank ist nichts weiter passiert.“ Während sich die Verkehrsbehinderungen durch den Unfall in Grenzen hielten, ist der Schaden immens, geht allein bei Paulicks in die Tausende. Und Rückerts Polo ist hin. „Totalschaden, Schrott“, sagt der 46-Jährige. „Ich habe dieses Auto geliebt.“ Ein puristisch ausgestatteter Wagen mit einem unverwüstlichen 1,6 Liter Turbodiesel-Motor sei das gewesen. Den gebe es nicht mehr.

Rückert wollte nicht zur Wahlleiterin – oder doch?

Die Frage, ob er – rein zufällig – auf dem Weg ins Büro der Meuselwitzer Wahlleiterin Kati Kasten gewesen sei, um seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl abzugeben, verneint Rückert jedoch. Nach dem ersten Schreck sei ihm auch schon der Gedanke gekommen, ob ihn der politische Gegner nicht etwa behindern wolle, sagt der Vorsitzende der Starke-Heimat-Fraktion im Kreistag mit ironischem Unterton und fügt ernster an: „Es war Zufall, und ich wollte nicht zum Wahlbüro.“ Er sei nur auf dem Weg zu zwei Leuten aus seiner Unterstützergruppe gewesen. Die haben allerdings dazu aufgerufen, Unterschriften für ihn abzugeben.

Mit etwas Abstand fand auch Paulicks den Zeitpunkt des Crashs – am letzten Tag der Bewerberfrist, vor dem Hintergrund von Rückerts Ambitionen und zweier AfD-Bewerber – „witzig“. Allerdings hat der SPD-Chef der Nordregion, die keinen eigenen Kandidaten hat, die Sache etwas anders in Erinnerung. „Ich dachte, er hätte Listen in der Hand gehabt und wollte sie zur Wahlleiterin bringen“, sagt der 52-Jährige. Zumal dann auch noch „eine Kollegin von der Starken Heimat“ gekommen sei. „Aber es kann auch sein, dass es nur um die Listen für die Unterschriften ging.“ So oder so: Rückert bewirbt sich jedenfalls um den Chef-Posten im Meuselwitzer Rathaus.

Von Thomas Haegeler