Politsatire „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ im Theaterzelt

Altenburg

Es passiert absolut nichts in diesem Stück. Es gibt keine Handlung. Es wird nur geredet. 80 Minuten lang, nonstop. „Doch wenn Sie eine gute Vorstellung erwischen, merken Sie das nicht“, versprach der Regisseur. Nun, das Premierenpublikum am Sonntagabend im gut besuchten, jedoch bei weitem nicht ausverkauften Theaterzelt hat Glück gehabt und eine solche Vorstellung erlebt. Doch Glück ist vermutlich das falsche Wort, Können und Handwerk passen deutlich besser.

Bitterböse Politsatire mit ordentlich Humor

Die Rede ist von der Komödie „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ aus der Feder von Theresia Walser, die als bitterböse Politsatire, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor und Wortwitz, wohl treffender gekennzeichnet wäre. Die Dramatikerin spiegelt Zeitgeschichte in den Biografien von drei Diktatoren-Gattinnen, und das in der gekonnten Aneinanderreihung von fast ausschließlich Originalzitaten. Frau Margot, Frau Imelda und Frau Leïla – eine Ähnlichkeit mit historischen Persönlichkeiten wie Margot Honecker, Imelda Marcos und Leïla Ben Ali ist dabei weder zufällig noch unbeabsichtigt – treffen im Vorfeld einer Pressekonferenz aufeinander. Anlass ist die geplante Verfilmung ihrer Leben.

Tratschen über Mao , Stalin – und schusssichere BHs

Sebastian Schlicht als Gottfried und Alexandra Sagurna als Frau Leila in dem Schauspiel „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel". Quelle: Ronny Ristok

Zunächst tratschen sie über Dinge, über die ältere Politikergattinnen halt so reden: Treffen mit Mao, Stalin oder Castro, philosophieren über Kaffee, Blumen, Pullover und schusssichere BHs. Doch mit der Zeit wird der Ton rauer, beleidigen sie sich gegenseitig, verstricken sie sich immer tiefer in erschreckenden Aussagen. „Was kann ich dafür, wenn manche so blöd waren, über die Mauer zu klettern, obwohl sie doch aus der Schule wussten, was sie dahinter erwartet?“, fragt Frau Margot. „Bei uns sind Leute von jetzt auf gleich verschwunden. Und irgendwann hat man sie ohne Kopf gefunden. In der Oper sind das große Momente“, ist Frau Imelda überzeugt, die ihr Leben ohnehin lieber auf einer Opernbühne sehen würde. Obwohl man doch alles für das eigene Volk gemacht habe, werde ihr Mann jetzt „vor so einem holländischen Gericht wegen Menschenrechtsverletzungen angeklagt“ mokiert sich Frau Leïla.

Dolmetscher entblößt DDR-Biografie

Verzweifelt versucht Dolmetscher Gottfried ( Sebastian Schlicht) zuerst zwischen den Frauen zu vermitteln, indem er doch nicht alles übersetzt oder Dinge gänzlich ins Gegenteil verkehrt. Doch mehr und mehr greift er damit ins Geschehen ein und bleibt nicht mehr der Unbeteiligte, lässt seine eigene DDR-Biografie durchscheinen.

Puppentheater-Leiterin zeigt gänzlich neue Seite

Mechthild Scrobanita gibt Frau Margot uneinsichtig, nach wie vor von ihrer Idee überzeugt, aber dennoch nicht nur als „lila Hexe“. Sie zeigt beispielsweise ihr menschliches Antlitz, als sie vom notorischen Fremdgeher Erich berichtet. Beeindruckend ihr Monolog, als sie fordert, man möge sich bei ihr entschuldigen und nicht umgekehrt. Absolut sehenswert auch Sabine Schramm als hochnäsige, selbstverliebte, überhebliche Gattin des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos. Die Leiterin des Puppentheaters zeigt sich hier von einer ganz neuen Seite. Am schwersten hat es sicherlich Alexandra Sagurna als Frau Leïla, da die Gattin des tunesischen Präsidenten keine solch bekannte Figur der Zeitgeschichte ist. Auch ihr Auftritt in den von ihr geliebten Designerklamotten macht es nicht einfacher. Demgegenüber hat Kristopher Kempf (Kostüme und Bühne) Schramm in ein farbenfrohes Traditions-Gewand und Scrobanita in ein mausgraues, altbackenes Kostüm gesteckt – plus lila Perücke versteht sich – und damit dankenswerterweise die Identifikationsmöglichkeit im Publikum befördert.

Musikeinsatz bleibt unverständlich

Gottfried (Sebastian Schlicht), hier mit Frau Imelda (Sabine Schramm), hat es als Übersetzer nicht leicht. Quelle: Ronny Ristok

Ganz und gar unverständlich, wenngleich schön anzuhören, sind die musikalischen Zwischenspiele mit Schauspielkapellmeister Olav Kröger im Rokoko-Kostüm und Barockmusik am Cembalo. Regisseur Holk Freytag will damit feudale Zeiten heraufbeschwören, in denen Machtmissbrauch und persönliche Bereicherung ihren Ursprung nahmen. Das weiß man freilich nur, wenn man zum Theaterfrühstück war oder zuvor das Programmheft gelesen hat. Bestenfalls sollte sich das Theatergeschehen aber aus sich selbst heraus erklären.

Absolut sehenswertes Schauspielstück

Ansonsten aber stellt Freytag ein beeindruckendes, absolut sehenswertes Stück auf die Bühne. Er animiert seine Protagonisten auf karger Bühne in einem Stück ohne Handlung zu Höchstleistungen. Langanhaltender, herzlicher Applaus der Premierengäste, unter ihnen mit Georg Mittendrein auch der ehemalige Intendant des Landestheaters (1991-1996), war der verdiente Lohn.

Von Ellen Paul