Polizei auf Altenburger Ortsumfahrung behindert – milde Strafe für Autofahrer

Altenburg

Es ist eine Situation, die fast jede Autofahrerin und nahezu jeder Autofahrer schon erlebt hat: Man ist auf einer einspurigen Straße ohne Randstreifen unterwegs, es kommt Gegenverkehr – und plötzlich taucht hinter einem die Polizei mit Blaulicht auf. Was also tun? Auf Teufel komm’ ’raus anhalten und so auch die Einsatzkräfte zum Stoppen zwingen? Weiterfahren, damit das Polizeiauto wenigsten einigermaßen vorankommt, bis es überholen kann?

Westsachse hielt Gefahr bei Stopp für zu groß

Diese Fragen gingen Ende Juli des Vorjahres auf der Altenburger Ortsumfahrung auch einem Westsachsen durch den Kopf. Mit seiner Familie war er – aus Richtung Gößnitz kommend und in Kolonne – gen Leipzig unterwegs, erklärte er in einem Verfahren am Amtsgericht. Kurz nach der Abfahrt Nobitz näherte sich die Polizei mit Signalhorn von hinten. Nach eigener Aussage war es ihm zu gefährlich zu stoppen, weil dort die Leitplanke sehr nah an der Straße stehe, es keinen Schmutzstreifen gebe, Gegenverkehr gewesen und die Straße zu schmal für drei Autos nebeneinander sei. Also entschied er sich, normal weiterzufahren, damit die Polizei wenigstens vorankomme.

Polizisten verärgert über Hindernis bei Jagd nach LKW

Durch die Enge der Ortsumfahrung Altenburg ist das Überholen mitunter gefährlich – auch für Polizeifahrzeuge im Einsatz. Quelle: Mario Jahn

Die Beamten hinter ihm fanden das aber gar nicht lustig, weil sie einen LKW-Fahrer verfolgten, der in Schmölln eine Unfallflucht begangen hatte. An jenem Tag sei mäßiger Verkehr auf der B 93 gewesen, sagte eine Polizistin, die im Wagen saß. „Erst als ein schwarzer VW vor uns war, ging’s nicht voran. Es gab kein Rüberfahren, kein Verlangsamen.“ Mindestens 30 Sekunden lang. „Die Straße wäre falsch konzipiert, wenn nicht drei Autos nebeneinander passen würden.“ Irgendwann habe man dann doch überholen und den LKW auf Höhe des Möbelmarkts anhalten können. Während sie sich um den Unfallflüchtigen kümmerte, habe ihr Kollege den VW angehalten.

Richterin zeigt Verständnis

Dessen Fahrer sollte wegen der behinderten Einsatzfahrt nun 250 Euro Bußgeld zahlen, zwei Punkte bekommen und einen Monat den Führerschein abgeben. Das empfand der Westsachse jedoch als ungerecht und ging in Einspruch. Am Amtsgericht zeigte Richterin Manuela Coskun Verständnis. „Der eine reagiert so, der andere so“, sagte sie. „Ich werde die Straße nicht ausmessen lassen.“ Sie könne die Einschätzung des VW-Fahrers nachvollziehen, aber auch die Polizei verstehen. Eine vorsätzliche Behinderung der Einsatzfahrt sehe sie nicht und hielt „die Ahndung des Verstoßes für nicht angemessen“.

Anwalt erklärt, wie es regelkonform geht

In der Folge milderte Coskun deswegen und weil der Westsachse bisher „eine blütenreine Weste“ hat, die Strafe auf 55 Euro Bußgeld ab, strich die Punkte und das Fahrverbot. Dennoch redete die Richterin dem Autofahrer ins Gewissen: „Sie werden beim nächsten Mal nach einer anderen Lösung suchen müssen.“

Wie diese im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung aussehen könnte, erklärte sein Anwalt Uwe Dietrich. Man könne langsam abbremsen und stoppen, erklärte der Jurist aus Crimmitschau. Zwar müsse deswegen auch die Polizei halten, könne aber dann den Gegenverkehr stoppen und passieren.

Von Thomas Haegeler