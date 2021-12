Altenburg

Die Altenburger Kleingartenanlage „Glück Auf“ in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg war in den vergangenen Tagen gleich mehrmals das Ziel ungebetener Gäste. Zum einen drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag und Freitag dieser Woche in einen Garten ein und stahlen Haushaltsgeräte sowie Werkzeugutensilien, berichtete am Sonntag die Polizei. Die Einbrecher hatten sich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in die Laube verschafft. Genauer bekannt ist der Zeitpunkt eines weiteren Vorfalls in derselben Gartenanlage: Am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr haben mutmaßlich Jugendliche eine Sitzbank beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Es laufen Ermittlungen, die eine gewisse Chance auf Erfolg haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde ausreichend Spurenmaterial vor Ort in Form von zurückgelassenen Gegenständen gesichert.

Von LVZ