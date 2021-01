Altenburg

Böse Überraschung am Freitagnachmittag: Die beiden Kaufland-Supermärkte in Altenburg-Nord und -Südost sind offenbar von einer professionellen Diebesbande heimgesucht worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, haben unbekannte Täter sowohl in der Filiale in der Kauerndorfer Allee als auch in der Käthe-Kollwitz-Straße die Sanitärbereiche der Kundentoiletten geplündert. Sie demontierten Seifenspender, Desinfektionsmittelbehälter, Drückerarmaturen sowie Steuerelemente der Spüleinrichtung und nahmen sie mit.

Das gleiche Schadensbild sei aus einer Filiale derselben Handelskette im benachbarten Borna gemeldet worden. Auf Grund des Tathergangs geht die Polizei derzeit von einer banden- oder gewerbsmäßig handelnden Tätergruppe aus. Im Zuge der Ermittlungen wurden Videoaufzeichnungen gesichert.

Von LVZ