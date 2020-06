Polizei ermittelt wegen möglichem Supermarkt-Einbruch in Altenburg-Nord

Altenburg

Aufregung in Altenburg-Nord: Am Sonntagabend hat es einen größeren Polizeieinsatz am Kaufland in der Kauerndorfer Allee gegeben. Das bestätigte Behördensprecherin Marleen Wedel am Dienstagmittag auf OVZ-Anfrage. Grund dafür: Der Alarm des Supermarktes hatte ausgelöst. Neben mehreren Polizisten kamen dabei gegen 23.40 Uhr „außerdem Objektverantwortliche“ zum Einsatz, sagte sie.

Augenzeugen hatten zuvor berichtet, dass das Gebäude kurz vor Mitternacht trotz des geschlossenen Supermarkts in Gänze hell erleuchtet gewesen sei und eine Seitentür offengestanden habe. Zudem sah ein Zeuge mindestens vier Polizeiwagen vor dem Bau an der Ecke zur Stauffenbergstraße stehen. Allerdings kennt die Polizei den Grund des Alarms noch nicht endgültig. Infrage kommen sowohl ein Fehlalarm als auch ein Einbruch oder ein Versuch desselben.

Anzeige

Einsatz ohne Ergebnis – Polizei sucht Zeugen

Dies sei auch der Grund gewesen, warum „die Polizei mit entsprechenden taktischen Maßnahmen an einen solchen Einsatz“ heranging und „mehrere Beamte“ einsetzte, erklärte Wedel. Gebracht hat es bisher freilich wenig. Denn „vor Ort konnten keine fremden Personen angetroffen werden“. Allerdings habe man noch am Sonntag die weiteren Ermittlungen dazu aufgenommen, die aktuell noch laufen.

Weitere LVZ+ Artikel

Deswegen könnte sie derzeit auch „keine näheren Details“ zum Einsatz bekannt geben, so Wedel weiter. Allerdings bitte man „Zeugen des Sachverhaltes, welche Angaben über eventuelle Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen“ am Sonntag vor 23.45 Uhr nahe des Supermarkts in der Kauerndorfer Allee machen könne, sich bei der Polizei zu melden (Telefon: 03447 4710 oder 0365 82341465).

Von Thomas Haegeler